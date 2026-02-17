Silifke'de çocuklara ücretsiz enstrüman eğitimi veriliyor

MERSİN - Mersin'in Silifke ilçesinde çocuklara ücretsiz klarnet, keman ve davul çalma kursu veriliyor.
Silifke Belediyesi ile Cavit Erden Müzik ve Folklor Derneği arasında, çocuklarda enstrüman çalma becerisinin geliştirilmesi amacıyla protokol imzalandı.
Klarnet, keman ve davul çalma eğitimi verilen kurslarda, çocukların sanatsal ve kültürel gelişimine katkı sağlanması amaçlanıyor.
Enstrüman eğitimi almak isteyen çocuklar, alanında uzman eğitmenlerin yer aldığı kurslardan ücretsiz faydalanabiliyor.