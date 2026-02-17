İlginizi Çekebilir

Isparta'da ramazan ayında görev yapacak davulcular seçildi
Hatay'da dereye düşen oğlağı çıkarırken mahsur kalan kişi kurtarıldı
Alanyaspor, Başakşehir maçının hazırlıklarına başladı
Türk Telekom 5G hazırlıklarını "Herkes İçin 5G" mottosuyla sürdürüyor
Erdemli ilçesinde zabıta ekipleri gıda ürünü satan işletmeleri denetledi
Adana'da "Türkiye'nin Sıra Dışı Lezzetleri" etkinliği düzenlendi
Atakaş Hatayspor-Alagöz Holding Iğdır FK maçının ardından
Silifke'de lise öğrencilerine "siber dolandırıcılık" eğitimi verildi
Futbol: Trendyol 1. Lig
Kahramanmaraş'ta yükümlüler camilerde temizlik yaptı

Silifke'de lise öğrencilerine "siber dolandırıcılık" eğitimi verildi

Silifke

Silifke'de lise öğrencilerine "siber dolandırıcılık" eğitimi verildi

MERSİN - Mersin'in Silifke ilçesinde lise öğrencilerine "siber dolandırıcılık" olaylarına karşı bilgilendirme yapıldı.

Silifke Cumhuriyet Başsavcılığı ve İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü işbirliğinde organize edilen seminer, Prof. Dr. Doğan Cüceloğlu Kültür Merkezi'nde yapıldı.

İlçe adliyesinde görevli cumhuriyet savcıları, banka hesapları ve IBAN bilgileri üzerinden yapılan dolandırıcılık türleri ve korunma yolları hakkında öğrencileri bilgilendirdi.

Seminerde, gençlerin banka hesaplarını başkalarına kullandırmaları sonucu ortaya çıkabilecek hukuki sorumluluklar anlatıldı.



Yurt Dünya 17.02.2026 17:31:04 0
Anahtar Kelimeler: silifke'de lise öğrencilerine "siber dolandırıcılık" eğitimi verildi

YAZARLAR

Av.Elif Bengü Çelik

Boşanma Sonrası Nafaka: Ekonomik Güvence ve Adalet
Bahri Çolpan

Tüvtürk’ten bıktık artık
Doç. Dr. Ökkeş Hakan Miniksar

İdareciler Günü ve Zamanında Söylenmeyen Sözler
Doç.Dr.Fazıl Nacar

Rezerv Alan İlanının Artıları Ve  Eksileri
Dr. Adem Kıdık

Temizlik malzemeleri ne kadar güvenli?
Dr. Fahrettin Şanal

“Bahçe gülü, Oğul balı!”
Ecz. M.Akif Maskan

Uyku ve Hormonlar: Gece Dinlenirken Vücut Çalışır

Esef Gök

Sessiz Çoğunluk Ne Zaman Konuşacak?"
Prof. Dr. Mehmet Ali Kırpık

İklim Bozukluğu
Prof. Dr. Mustafa Fedai Çavuş

Diploma Enflasyonu ve Aşırı Nitelik Yanılsaması

İlginizi Çekebilir

1

Isparta'da ramazan ayında görev yapacak davulcular seçildi

2

Hatay'da dereye düşen oğlağı çıkarırken mahsur kalan kişi kurtarıldı

3

Alanyaspor, Başakşehir maçının hazırlıklarına başladı

4

Türk Telekom 5G hazırlıklarını "Herkes İçin 5G" mottosuyla sürdürüyor

5

Erdemli ilçesinde zabıta ekipleri gıda ürünü satan işletmeleri denetledi

6

Adana'da "Türkiye'nin Sıra Dışı Lezzetleri" etkinliği düzenlendi

7

Atakaş Hatayspor-Alagöz Holding Iğdır FK maçının ardından

8

Silifke'de lise öğrencilerine "siber dolandırıcılık" eğitimi verildi

9

Futbol: Trendyol 1. Lig

10

Kahramanmaraş'ta yükümlüler camilerde temizlik yaptı