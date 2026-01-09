İlginizi Çekebilir

Silifke'de Uygulamalı Eğitim Çalıştayı düzenlendi

MERSİN - Silifke İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından, Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli'nin sahadaki uygulamalarını güçlendirmek amacıyla Uygulamalı Eğitim Çalıştayı düzenlendi.

İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü ek hizmet binasında düzenlenen programa, Kaymakamı Abdullah Aslaner, İl Milli Eğitim Müdür Yardımcısı Kutlutekin Baş, İlçe Milli Eğitim Müdürü Fevzi Kültiğin Eroğlu, akademisyenler ve öğretmenler katıldı.

İl Milli Eğitim Müdür Yardımcısı Baş, Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli'nin bütüncül eğitim anlayışıyla öğrencilerin akademik, sosyal ve değerler eğitimi yönlerinden dengeli bir şekilde gelişmesini hedeflediğini belirtti.

Çeşitli sunumların yapıldığı çalıştay, yarın da devam edecek.



9.01.2026
