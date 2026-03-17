Sillyon Antik Kenti'nde Osmanlı döneminde köy meydanı olarak kullanılan alan belirlendi

Sillyon Antik Kenti

Sillyon Antik Kenti'nde Osmanlı döneminde köy meydanı olarak kullanılan alan belirlendi

ANTALYA - SÜLEYMAN ELÇİN - Antalya'nın Serik ilçesindeki Sillyon Antik Kenti'nde Osmanlı döneminde köy merkezi olan mescit ve çeşmenin yer aldığı meydan belirlendi.

Kültür ve Turizm Bakanlığının "Geleceğe Miras" projesi kapsamında, Opet ana sponsorluğunda antik kentte kazı ve restorasyon çalışmaları devam ediyor.

Ekipler, ana kent kapısı yakınındaki Osmanlı çeşmesi ile yaklaşık 30 metre güneyindeki mescit çevresinde yaptıkları çalışmalarda alanın Osmanlı döneminde köy meydanı olarak kullanıldığını tespit etti.

Sillyon Antik Kenti Kazı Başkanı ve Pamukkale Üniversitesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Murat Taşkıran, AA muhabirine, başlangıçta Osmanlı mescidi olduğu düşünülen yapının yapılan araştırmalarla 14. veya 15. yüzyıla tarihlendiğinin anlaşıldığını söyledi.

Taşkıran, yapının iki farklı evreye sahip olduğunu belirterek ilk yapının yıkıldıktan sonra Osmanlı döneminde yeniden inşa edildiğini ve mescit olarak kullanılmaya devam ettiğini anlattı.

- "Alan muhtemelen pazar yeri olarak da kullanılmış"

Bölgenin Sillyon'daki yerleşimin merkezi olarak tercih edildiğini net bir şekilde gördüklerini kaydeden Taşkıran, şöyle konuştu:

"500 yıl boyunca insanlar bu mescitte namaz kılmış. Hemen yanında akan bir çeşme var. Onun da restorasyonunu yaptık. Yaptığımız çalışmalarda mescit, su kaynağı ve önündeki meydanın beraber kullanıldığını, bölgenin tipik bir Osmanlı köy meydanı olduğunu belirledik. Teke Sancağı iken alan muhtemelen pazar yeri olarak da kullanılmış. Burada çalışmadan önce atıl ve bir şeye benzemeyen durumdaki alanın kazılarla köy meydanı olarak karşımıza çıkması bizi gururlandırıyor. Yaptığımız çalışmaların ne kadar haklı, vizyonun ve istikametimizin ne kadar doğru olduğunu bize gösteriyor. Bu anlamda bizim için de çok ciddi bir motivasyon oldu."

- Erken Türk topluluklarının denizcilikle ilgisi

Mescidin duvarlarında fresko tekniğiyle yapılmış bezemeler ve çizimlere de rastladıklarına işaret eden Taşkıran, gemi figürlerinin bölgedeki erken Türk topluluklarının denizcilikle ilişkisini gösterdiğini kaydetti.

Taşkıran, "Çok teknik olmasa da kendi içinde kurgusu olan bezemeler, çizimler gördük. Erken Türk dönemini sembolize eden çizimler. Gemi figürleri ve gemi taşımacılığını anlatıyor. Beylikler hamamında da görmüştük bunu. Bu o dönem Türklerin denizcilikle haşır neşir olduğunu gösteriyor. Türklerin daha çok karada etkin olduğunu kaynaklardan biliyoruz ama burada farklı bir durum var. Bölge denizle iç içe geçmiş, deniz kültürü olan bir bölge. Burada yaşayan Müslüman Türklerin de bu kültür içerisinde yer aldığını göstermesi açısından önemli." ifadelerini kullandı.

Bölgede restorasyon ve çevre düzenleme çalışmalarının 2026 yılı boyunca süreceğini belirten Taşkıran, ziyaretçileri Sillyon'daki tarihi yapıları görmeye davet etti.



Yurt Dünya 17.03.2026 13:56:25
