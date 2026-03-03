İlginizi Çekebilir

Osmaniye'de huzur ve güven uygulamalarında 18 şüpheli yakalandı
Antalya Büyükşehir Belediyesinden 60 milyon liralık yağmur suyu hattı yatırımı
Muratpaşa'da "Durmadan, Hatırlamaya Koşmak" sergisi açılacak
Bozyazı ilçesinde öğrencilere teknoloji bağımlılığına karşı eğitim verildi
Antalya'nın yüksek kesimlerinde buzlanma olan yollarda tuzlama çalışması yapıldı
Samsung Solve for Tomorrow Elçisi seçilen 10 takım açıklandı
Kahramanmaraş'ta zeytin üreticilerine budama ve gübreleme uyarısı
Osmaniye’de öğrencilerden Ramazan’a özel manevi söyleyişler
Osmaniye’de 32 okulun katıldığı masa tenisi turnuvası sona erdi
Osmaniye’de ilk kez düzenlenen genç kızlar kriket il seçmesi sona erdi

Sinangil Hatay'da sosyal sorumluluk projesi düzenliyor

Sinangil Hatay

Sinangil Hatay'da sosyal sorumluluk projesi düzenliyor

İSTANBUL - Eksun Gıda iştiraklerinden Sinangil, Şef Ebru Baybara Demir koordinasyonundaki Gönül Mutfağı Aşevi işbirliğiyle Hatay'ın İskenderun ilçesinde kadınlara yönelik geleneksel ramazan pidesi atölyesi düzenliyor.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, sürdürülebilir üretim anlayışıyla faaliyetlerini sürdüren Sinangil, Hatay'da sosyal sorumluluk projesine imza attı.

Şef Ebru Baybara Demir koordinasyonundaki Gönül Mutfağı Aşevi işbirliğiyle İskenderun'da kadınlara özel olarak düzenlenen geleneksel ramazan pidesi atölyesi, kültürel mirasın yaşatılmasına katkı sunarken, aşçılık eğitimi alan kadınların mesleki birikimlerine de değer katıyor.

Sinangil, proje kapsamında Gönül Mutfağı'na kapsamlı un desteği sağlayarak hem atölye çalışmalarının hem de iftar sofraları için sürdürülen üretim faaliyetlerinin kesintisiz şekilde devam etmesine katkıda bulunuyor.

Atölyede katılımcı kadınlar, geleneksel ramazan pidesinin hazırlanışına dair püf noktalarını uygulamalı olarak öğrenme fırsatı buluyor. Sinangil'in yüksek kalite standartlarına uygun ürünleriyle gerçekleştirilen eğitim sürecinde, birlikte üretmenin ve paylaşmanın değeri ön plana çıkarılıyor.

Atölyede kadınların el emeğiyle hazırlanan sıcak pideler, özenle paketlenerek depremden etkilenen ailelerin sofralarına ulaştırılıyor. Proje, ramazan ayının birleştirici gücünü sahaya yansıtarak dayanışmanın somut bir örneğini ortaya koymayı amaçlıyor.

İftar sofralarına sıcak pideler ulaştırmanın yanı sıra bölgedeki kadınların meslek edinmesini sağlayan proje, üretime katılımı da destekliyor.

- "Toplumsal değerlere sahip çıkıyoruz"

Açıklamada görüşlerine yer verilen Eksun Gıda Grubu Başkanı ve Üst Yöneticisi (CEO) Hasan Abdullah Özkan, Sinangil'in 60 yılı aşkın köklü geçmişiyle kaliteli ürünler sunmasının yanı sıra toplumsal değerlere de sahip çıktığını belirterek, şunları kaydetti:

"Her yıl olduğu gibi bu ramazan ayında da ülkemiz topraklarının bereketini sofralara taşıyoruz. Üretim gücümüzü ve kalite anlayışımızı toplumsal faydayla birleştirecek önemli projelere destek vermeyi sürdürüyoruz. Bu anlamda Hatay'da Gönül Mutfağı işbirliğiyle hayata geçirdiğimiz bu atölye ile hem kültürel mirasımız ramazan pidesini yaşatmayı hem de mutfakta aşçılık eğitimi devam eden kadınların birikim ve becerilerine destek olmayı amaçlıyoruz. Ramazanın paylaşma ve birlik ruhunu büyüten bu tür projeleri sürdürülebilir şekilde desteklemeye devam edeceğiz."



Ekonomi 3.03.2026 14:30:07 0
Anahtar Kelimeler: sinangil hatay'da sosyal sorumluluk projesi düzenliyor

YAZARLAR

Av.Elif Bengü Çelik

Boşanma Sonrası Nafaka: Ekonomik Güvence ve Adalet
Bahri Çolpan

Baki Teke’yi Ağabeyimi Kaybettik
Doç. Dr. Ökkeş Hakan Miniksar

İftar Yemeğinin Ardından
Doç.Dr.Fazıl Nacar

Rezerv Alan İlanının Artıları Ve  Eksileri
Dr. Adem Kıdık

Temizlik malzemeleri ne kadar güvenli?
Dr. Fahrettin Şanal

İyilere Rahmet, Kötülere Zahmet!
Ecz. M.Akif Maskan

Uyku ve Hormonlar: Gece Dinlenirken Vücut Çalışır

Prof. Dr. Mehmet Ali Kırpık

Çukurova Sular Altında
Prof. Dr. Mustafa Fedai Çavuş

Akıl Şemsiyesi

İlginizi Çekebilir

1

Osmaniye'de huzur ve güven uygulamalarında 18 şüpheli yakalandı

2

Antalya Büyükşehir Belediyesinden 60 milyon liralık yağmur suyu hattı yatırımı

3

Muratpaşa'da "Durmadan, Hatırlamaya Koşmak" sergisi açılacak

4

Bozyazı ilçesinde öğrencilere teknoloji bağımlılığına karşı eğitim verildi

5

Antalya'nın yüksek kesimlerinde buzlanma olan yollarda tuzlama çalışması yapıldı

6

Samsung Solve for Tomorrow Elçisi seçilen 10 takım açıklandı

7

Kahramanmaraş'ta zeytin üreticilerine budama ve gübreleme uyarısı

8

Osmaniye’de öğrencilerden Ramazan’a özel manevi söyleyişler

9

Osmaniye’de 32 okulun katıldığı masa tenisi turnuvası sona erdi

10

Osmaniye’de ilk kez düzenlenen genç kızlar kriket il seçmesi sona erdi