Sinangil Hatay'da sosyal sorumluluk projesi düzenliyor

İSTANBUL - Eksun Gıda iştiraklerinden Sinangil, Şef Ebru Baybara Demir koordinasyonundaki Gönül Mutfağı Aşevi işbirliğiyle Hatay'ın İskenderun ilçesinde kadınlara yönelik geleneksel ramazan pidesi atölyesi düzenliyor.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, sürdürülebilir üretim anlayışıyla faaliyetlerini sürdüren Sinangil, Hatay'da sosyal sorumluluk projesine imza attı.

Şef Ebru Baybara Demir koordinasyonundaki Gönül Mutfağı Aşevi işbirliğiyle İskenderun'da kadınlara özel olarak düzenlenen geleneksel ramazan pidesi atölyesi, kültürel mirasın yaşatılmasına katkı sunarken, aşçılık eğitimi alan kadınların mesleki birikimlerine de değer katıyor.

Sinangil, proje kapsamında Gönül Mutfağı'na kapsamlı un desteği sağlayarak hem atölye çalışmalarının hem de iftar sofraları için sürdürülen üretim faaliyetlerinin kesintisiz şekilde devam etmesine katkıda bulunuyor.

Atölyede katılımcı kadınlar, geleneksel ramazan pidesinin hazırlanışına dair püf noktalarını uygulamalı olarak öğrenme fırsatı buluyor. Sinangil'in yüksek kalite standartlarına uygun ürünleriyle gerçekleştirilen eğitim sürecinde, birlikte üretmenin ve paylaşmanın değeri ön plana çıkarılıyor.



Atölyede kadınların el emeğiyle hazırlanan sıcak pideler, özenle paketlenerek depremden etkilenen ailelerin sofralarına ulaştırılıyor. Proje, ramazan ayının birleştirici gücünü sahaya yansıtarak dayanışmanın somut bir örneğini ortaya koymayı amaçlıyor.

İftar sofralarına sıcak pideler ulaştırmanın yanı sıra bölgedeki kadınların meslek edinmesini sağlayan proje, üretime katılımı da destekliyor.

- "Toplumsal değerlere sahip çıkıyoruz"

Açıklamada görüşlerine yer verilen Eksun Gıda Grubu Başkanı ve Üst Yöneticisi (CEO) Hasan Abdullah Özkan, Sinangil'in 60 yılı aşkın köklü geçmişiyle kaliteli ürünler sunmasının yanı sıra toplumsal değerlere de sahip çıktığını belirterek, şunları kaydetti:

"Her yıl olduğu gibi bu ramazan ayında da ülkemiz topraklarının bereketini sofralara taşıyoruz. Üretim gücümüzü ve kalite anlayışımızı toplumsal faydayla birleştirecek önemli projelere destek vermeyi sürdürüyoruz. Bu anlamda Hatay'da Gönül Mutfağı işbirliğiyle hayata geçirdiğimiz bu atölye ile hem kültürel mirasımız ramazan pidesini yaşatmayı hem de mutfakta aşçılık eğitimi devam eden kadınların birikim ve becerilerine destek olmayı amaçlıyoruz. Ramazanın paylaşma ve birlik ruhunu büyüten bu tür projeleri sürdürülebilir şekilde desteklemeye devam edeceğiz."

