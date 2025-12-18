İlginizi Çekebilir

Adana'da seyir halindeki tankerde başlayıp ormanlık alana sıçrayan yangın söndürüldü
Sinemanın usta ismi Türkan Şoray "İyilik Korosu" ile sahneye çıktı
Basketbol: FIBA Şampiyonlar Ligi
Zafer Partisi Genel Başkanı Özdağ, Antalya'da temaslarda bulundu
Antalyaspor, Kocaelispor maçının hazırlıklarını sürdürdü
Antalya'nın tescilli portakalları tanıtıldı
Mersin'de bir çiftçinin çamurlu ayakkabısını çıkararak markete girmesi kameraya yansıdı
Isparta'da 17 yaşındaki genç yazar 4. kitabını fuarda tanıtıyor
Antalya'yı merak eden Nevşehirli öğrenci, Milli Eğitim Müdürünün misafiri oldu
Antalyalı firma "şifalı bitkileri" 40 ülkeye ihraç ediyor

Sinemanın usta ismi Türkan Şoray "İyilik Korosu" ile sahneye çıktı

Sinemanın usta ismi Türkan Şoray

Sinemanın usta ismi Türkan Şoray "İyilik Korosu" ile sahneye çıktı

MERSİN - Kanun virtüözü Ahmet Baran'ın şefliğindeki "İyilik Korosu", Türk sinemasının usta oyuncularından Türkan Şoray ile Mersin'de konser verdi.

Farklı mesleklerden gönüllüleri buluşturan koro, "İyiliğin Sultanı Turnesi" kapsamında Yenişehir Atatürk Kültür Merkezi'nde sahne aldı.

Kanun virtüözü Ahmet Baran'ın şefliğindeki koroya, Türk sinemasında "Sultan" lakabıyla anılan Türkan Şoray eşlik etti.

Türkan Şoray'ın oynadığı filmlerden kesitler sunulan konserde, çeşitli şarkılar seslendirildi.

Konsere, Vali Atilla Toros, eşi Dudu İrem Toros ve protokol üyeleri de katıldı.

- "Bu akşam gerçekten Mersin'in ruhunu hissettim.

Türkan Şoray, sahnedeki konuşmasında, Ahmet Baran'ın daveti üzerine etkinliğe katıldığını söyledi.

Organizasyonda yer almaktan duyduğu mutluluğu dile getiren Şoray, "Yıllar önce buraya gelmiştim. O kadar büyük bir sevgiyle karşılanmıştım ki o zamandan beri hep 'tekrar gitsem' diyordum. Muhteşem bir koro var. Bu akşam gerçekten Mersin'in ruhunu hissettim. Mersinlilerle birlikte olmak çok güzel." diye konuştu.

Ankara ve İstanbul'da da gerçekleştirilecek "İyiliğin Sultanı Turnesi" kapsamındaki konserlerin ardından 2 köy okuluna müzik odası kazandırılması hedefleniyor.



Eğitim 18.12.2025 00:55:40 0
Anahtar Kelimeler: sinemanın usta ismi türkan şoray "iyilik korosu" ile sahneye çıktı

YAZARLAR

Av.Elif Bengü Çelik

Boşanma Davalarında WhatsApp Yazışmaları Delil Olarak Kullanılabilir mi?
Bahri Çolpan

Dağların Adamı: Recep Vural
Doç. Dr. Ökkeş Hakan Miniksar

Ayrışma Değil, Birleşme Vakti!
Doç.Dr.Fazıl Nacar

Algı Yönetimi ve Olgu Gerçeği
Dr. Adem Kıdık

Temizlik malzemeleri ne kadar güvenli?
Dr. Fahrettin Şanal

Anne babadan sonra…
Ecz. M.Akif Maskan

Bağırsaklarımız Sadece Sindirmez, Hayatımızı Yönetir
Prof. Dr. Mustafa Fedai Çavuş

Tekno-feodalizm

İlginizi Çekebilir

1

Adana'da seyir halindeki tankerde başlayıp ormanlık alana sıçrayan yangın söndürüldü

2

Sinemanın usta ismi Türkan Şoray "İyilik Korosu" ile sahneye çıktı

3

Basketbol: FIBA Şampiyonlar Ligi

4

Zafer Partisi Genel Başkanı Özdağ, Antalya'da temaslarda bulundu

5

Antalyaspor, Kocaelispor maçının hazırlıklarını sürdürdü

6

Antalya'nın tescilli portakalları tanıtıldı

7

Mersin'de bir çiftçinin çamurlu ayakkabısını çıkararak markete girmesi kameraya yansıdı

8

Isparta'da 17 yaşındaki genç yazar 4. kitabını fuarda tanıtıyor

9

Antalya'yı merak eden Nevşehirli öğrenci, Milli Eğitim Müdürünün misafiri oldu

10

Antalyalı firma "şifalı bitkileri" 40 ülkeye ihraç ediyor