Şipal, MÜSİAD İl Temsilcisi Olarak Atandı

Osmaniye iş ve siyaset camiasında önemli bir gelişme yaşandı. Osmaniye’nin tanınmış diş hekimlerinden, aynı zamanda AK Parti Osmaniye Belediye Meclis Üyesi olan Diş Tabibi Mehmet Ali Şipal, MÜSİAD Osmaniye İl Temsilciliğini kurmak üzere görevlendirildi.

 

Sivil toplum ile iş dünyası arasında köprü olma misyonu taşıyan MÜSİAD’ın Osmaniye’de temsil edilecek olması, şehir adına önemli bir adım olarak değerlendiriliyor. Bu görevlendirme, hem kurumsal yapılanma hem de yerel ekonominin daha güçlü bir zeminde temsil edilmesi açısından dikkat çekici bir gelişme niteliğinde.

 

Siyaset dünyasında henüz yeni bir isim olmasına rağmen kısa sürede ciddi bir ivme yakalayan Mehmet Ali Şipal’in; yapıcı üslubu, beyefendi kişiliği ve çözüm odaklı yaklaşımıyla kamuoyunda takdir topladığı biliniyor. Gerek mesleki kariyerindeki disiplinli çizgisi gerekse yerel siyasette ortaya koyduğu performans, kendisini gelecek vadeden isimler arasına taşıyor.

 

MÜSİAD gibi ulusal ve uluslararası ölçekte ağı bulunan bir yapının Osmaniye’de teşkilatlanma sürecinin Şipal’e emanet edilmesi, kendisine duyulan güvenin de bir göstergesi olarak okunabilir. Önümüzdeki süreçte iş dünyası temsilcileriyle kurulacak temaslar, üyelik çalışmaları ve projelerle birlikte Osmaniye’nin ekonomik vizyonuna katkı sunulması bekleniyor.

 

Bu vesileyle Diş Tabibi Mehmet Ali Şipal’e yeni görevinde başarılar diliyor; MÜSİAD Osmaniye İl Temsilciliği’nin şehrimize ve iş dünyamıza hayırlı olmasını temenni ediyoruz. Artık MÜSİAD, Osmaniye’de de kurumsal kimliğiyle temsil edilecek.



Osmaniye 4.03.2026
