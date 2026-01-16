İlginizi Çekebilir

Şişecam'dan 7 yıl vadeli 500 milyon dolar tutarında eurobond ihracı

İSTANBUL - Şişecam, uluslararası fon ve finans kuruluşlarına 7 yıl vadeli 500 milyon dolar tutarında eurobond ihracı gerçekleştirdi.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, Şişecam'ın İngiltere'deki yüzde 100 bağlı ortaklığı olan Sisecam UK PLC aracılığıyla gerçekleştirilen ihraç için belirlenen kupon faiz oranı yüzde 8,3750 seviyesinde gerçekleşti.

İhraç kapsamında Citigroup Global Markets Limited, BNP Paribas, J.P. Morgan Securities plc ve Emirates NBD Bank PJSC yetkilendirilirken, ihraca ilişkin kredi notları Şişecam'ın güncel kredi derecelendirme notları seviyesinde, uluslararası derecelendirme kuruluşları Fitch tarafından "B" ve Moody's tarafından "B2" olarak belirlendi.

Gerçekleştirilen eurobond ihracından sağlanan kaynak, 2026 vadeli eurobond ihracına ilişkin kalan 372 milyon dolarlık yükümlülük ile seçili kısa dönemli finansal yükümlülüklerinin refinansmanı amacıyla kullanılacak.

Söz konusu ihraç ile Şişecam, likidite yönetiminde kullanılan finansman kaynaklarını çeşitlendirirken, kısa vadeli finansal borçlarının kayda değer bölümünün vadesini uzatarak borçluluk profilini ağırlıklı olarak uzun vadeye taşıyacak.

Şişecam, geçen yıl uluslararası fon ve finans kuruluşlarına 5 yıl vadeli 675 milyon dolar ve 8 yıl vadeli 825 milyon dolar nominal değerli olmak üzere toplam 1,5 milyar dolarlık eurobond ihraçları gerçekleştirmiş, bu ihraçlara gelen toplamda 5 milyar dolara yakın talep ile Cumhuriyet tarihinin en büyük şirket tahvil ihracına imza atmıştı.

Güçlü performansın devamı niteliğindeki yeni ihraç, Şişecam'ın uluslararası sermaye piyasalarındaki güvenilir konumunu bir kez daha teyit etti.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Şişecam Genel Müdürü Can Yücel, uluslararası yatırımcı ilgisinin Şişecam'ın küresel ölçekteki güçlü konumlanmasına ve uzun vadeli stratejisine duyulan güveni açık biçimde ortaya koyduğunu belirtti.

Şişecam olarak uluslararası sermaye piyasalarında güçlü, disiplinli ve güvenilir duruşlarını kararlılıkla sürdürdüklerini aktaran Yücel, şunları kaydetti:

"Bu ihraç, küresel yatırımcıların yalnızca bugünkü finansal performansımıza değil, aynı zamanda uzun vadeli stratejik yolculuğumuza ve sürdürülebilir büyüme vizyonumuza duyduğu güvenin somut bir yansıması. Borçlanma vademizi, orta ve uzun vadede meydana gelebilecek muhtelif risklere karşı daha dayanıklı olmamızı sağlayacak şekilde uzatan bu işlem, finansal ve operasyonel esnekliğimizi artırırken, katma değer yaratma odağındaki yatırım planlarımızı önemli ölçüde destekleyecektir."



