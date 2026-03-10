Sistem Global TÜBİTAK başvuruları için yapay zeka destekli değerlendirme platformunu duyurdu

İSTANBUL - Sistem Global, TÜBİTAK başvurularında yapay zeka destekli değerlendirme yapabilen ARGESA platformunu hizmete sundu.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, Sistem Global'in AR-GE ve teşvik danışmanlığı alanındaki uzmanlığını yapay zekayla birleştirerek geliştirdiği ARGESA, AR-GE poroje raporlarını akıllı değerlendirme modeli üzerinden analiz ediyor.

Platform ayrıca başvuru sürecine geçmeden önce proje kalitesini sistemik biçimde güçlendirmeyi ve fon başvurularında başarı olasılığını artırmayı hedefliyor.

ARGESA, kullanıcının sisteme yüklediği proje dökümanlarını detaylı biçimde inceleyerek proje başarısını objektif kriterler üzerinden değerlendiriyor.

Platform, TÜBİTAK değerlendirme kriterlerini yapay zeka destekli analizlerle somut ve ölçülebilir hale getiriyor, proje raporlarında sıkça gözden kaçan yapısal, içeriksel ve kurgusal eksiklikleri erken aşamada tespit ediyor. Ayrıca ARGESA, raporun fon gerekliliklerine daha yüksek uyum sağlaması için net ve uygulanabilir öneriler sunuyor.

Platform, manuel inceleme süreçlerini minimize ederek AR-GE ekiplerine zaman ve efor tasarrufu sağlarken, projelerde objektif, tutarlı ve tekrar edilebilir bir kalite kontrol mekanizması oluşturuyor. Böylece başvuru süreci yalnızca bir evrak hazırlığı olmaktan çıkıyor, AR-GE stratejilerinin daha güçlü, fon uyumu yüksek ve sürdürülebilir biçimde kurgulandığı bir yönetim sürecine dönüşüyor.

- "Proje başvurularını daha öngörülebilir ve yönetilebilir hale getiriyoruz"

Açıklamada görüşlerine yer verilen Sistem Global AR-GE, İnovasyon ve Teknoloji Yönetimi Bölüm Başkan Yardımcısı Emre Sönmez, son yıllarda TÜBİTAK programlarına yapılan başvuru sayısında ciddi bir artış görüldüğünü, buna rağmen projelerin fonlanma oranının beklenen düzeyde olmadığını belirtti.

Bunun temel nedeninin değerlendirme süreçlerinin giderek daha teknik, çok katmanlı ve denetim odaklı hale gelmesi olduğunu aktaran Sönmez, şunları kaydetti:

"Artık yalnızca iyi bir fikir yeterli olmuyor, projenin stratejik çerçevesi, teknik derinliği ve mevzuata uyumu birlikte ele alınmak zorunda. Tam da bu nedenle 30 yıllık ulusal hibe ve teşvik programları deneyimimizi yapay zeka ile birleştirerek ARGESA'yı geliştirdik. Bu platformu, TÜBİTAK ve benzeri kamu destek programlarına başvuran KOBİ'lerden büyük ölçekli şirketlere, teknoloji girişimlerinden üniversite ve teknoloji transfer ofislerine kadar geniş bir paydaş kitlesi için stratejik bir karar destek aracı olarak konumlandırıyoruz.

ARGESA sayesinde şirketler başvuru öncesinde proje raporlarını objektif biçimde test edebiliyor, eksik alanlarını güçlendirebiliyor ve fon uyumunu artırabiliyor. Amacımız, TÜBİTAK değerlendirme kriterlerini şirketler için daha görünür, ölçülebilir ve yönetilebilir hale getirmek. Çünkü Sistem Global olarak, teşvik süreçlerini yalnızca finansmana erişim aracı olarak görmüyoruz. Doğru kurgulanmış AR-GE projeleri, şirketlerin rekabet gücünü ve sürdürülebilir büyümesini doğrudan etkiliyor. ARGESA ile bu süreci daha veri temelli, sistematik ve öngörülebilir bir yapıya taşımayı hedefliyoruz."