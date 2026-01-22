Şoförlerin Yeni Başkanı Mehmet Kara Oldu

Osmaniye Şoförler ve Otomobilciler Esnaf Odası’nın yeni Başkanı Mehmet Kara oldu.

İki liste halinde gidilen seçimde Mehmet Kara’ya 366 oy çıkarken diğer aday Eyüp Bülbül’e ise, 299 oy çıktı.

Bu sonuçlara göre Mehmet Kara Osmaniye Şoförler ve Otomobilciler Esnaf Odası’nın yeni Başkanı oldu.

Yeni Başkan Mehmet Kara yaptığı açıklamada, kendisini oy veren veya vermeyen herkese teşekkür ettiğini ve bu işin seçimden ziyade bir bayrak yarışı olduğunu ifade ederek,” Şoför esnafımızın sorunlarını çözmek için var gücümle çalışacağım”dedi.