Solmaz, lojistik sektörüne yönelik teknoloji ve yapay zeka uygulamalarını tanıttı

İSTANBUL - Solmaz Lojistik, uluslararası ticaret ve lojistik operasyonlarında verimliliği artırmayı hedefleyen yeni teknoloji ve yapay zeka çözümlerinin tanıtımını gerçekleştirdi.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, Solmaz Lojistik tarafından düzenlenen basın toplantısında, şirketin AR-GE ve inovasyon çalışmalarıyla lojistik sektörüne kazandırdığı uygulamalar tanıtıldı.

Tanıtımı yapılan yeniliklerden Solmaz'ın patentli çözümü "Solmaz Genius", eşya ticaretinde Gümrük Tarife İstatistik Pozisyonu (GTİP) tespitini saniyeler içinde gerçekleştirebiliyor. İnovasyon, firmalara zaman tasarrufu sağlıyor ve hatalı beyanlardan kaynaklanan mali riskleri minimize ediyor.

Şirketin dijitalleşme vizyonu kapsamında geliştirdiği yapay zeka destekli sohbet robotu "Sparky" de toplantıda tanıtılan yenilikler arasında yer aldı. Uluslararası ticaret rejimleriyle entegre çalışan Sparky, küresel pazarda bir karar destek mekanizması olarak görev yapacak.

Solmaz, toplantıda "Beyon Customs" mottosuyla hayata geçirdiği yeni yönetim yaklaşımını da paylaştı. Şirketin yeni yönetim yaklaşımı verinin müşteriden firmaya, operasyonlardan beyanname süreçlerine kadar her aşamada şeffaf, izlenebilir ve güvenli bir şekilde akmasını sağlmayı ve uluslararası ticareti uçtan uca dijital bir ekosisteme dönüştürmeyi hedefliyor.

Beyond Customs, kullanıcılara yalnızca bir işlem platformu sunmanın ötesinde derinlemesine analiz yapabilecekleri, farklı senaryoları karşılaştırabilecekleri ve simülasyon modelleri üzerinden en doğru seçeneği belirleyebilecekleri akıllı bir karar destek sistemi sunuyor.

- "Uluslararası ticaret sofistike bir veri yönetimi sürecine dönüştü"

Açıklamada basın toplantısındaki konuşmasına yer verilen Solmaz Yönetim Direktörü Billur Barlın, 200'ü aşkın ülkede kapıdan kapıya teslimat yaptıklarını, İstanbul, Kocaeli, Ankara, İzmir, Tekirdağ-Çerkezköy, Adana ve Antalya'da toplam 300 bin metrekarelik depo ve antrepo alanıyla envanter yönetimi hizmeti sunduklarını belirtti.

Uluslararası ticaretin artık fiziksel bir operasyon olmaktan çıkıp sofistike bir veri yönetimi sürecine dönüştüğünü vurgulayan Barlın, bu dönüşümü dikkate alarak Beyond Customs platformunu oluşturduklarını aktardı.

Bugünün dünyasında fark oluşturanın sadece veriye sahip olmak değil, o veriyi ne kadar hızlı ve doğru yorumlamak olduğunun altını çizen Barlın, şunları kaydetti:

"Solmaz olarak, uluslararası ticareti şirketler için bir operasyonel yük olmaktan çıkarıp, ölçülebilir ve stratejik bir başarı faktörüne dönüştürüyoruz. Beyond Customs yaklaşımıyla müşterilerimize sadece gümrükleme değil, belirsizliklerle dolu küresel pazarda şeffaf ve güvenli bir navigasyon sistemi sunuyoruz. Bugünün operasyonel ihtiyaçlarını karşılarken, geleceğin belirsizliklerine karşı paydaşlarımıza küresel rekabette stratejik avantaj sunuyoruz. Türkiye'den doğan bu teknolojik gücü dünyaya ihraç etmeye başladık ve buna daha güçlü şekilde devam edeceğiz."

- "Yapay zekayı insan deneyiminin destekleyicisi olarak konumlandırıyoruz"

Yapay zekanın gümrük müşavirlerinin yerini almayacağını belirten Barlın, "Yapay zekayı insan deneyiminin yerine değil, destekleyicisi olarak konumlandırıyoruz. Amaç, uzmanların daha stratejik ve katma değerli alanlara odaklanmasını sağlamak. Solmaz Genius hız kazandırıyor, takip edilebilir bir sistem üzerinden ilerleyerek kullanıcılara girdikleri veri ile ileri analizler yapabilmelerine imkan sağlıyor." ifadelelerini kullandı.

Çözümlerini ölçeklenebilir kurguladıklarına işaret eden Barlın, amaçlarının dijitalleşmeyi yalnızca büyük oyuncuların değil, tüm firmaların erişebileceği bir yapı haline getirmek olduğunu vurguladı.

Uluslararası ticarette rekabetin artık hız ve veriyle kazanıldığına işaret eden Barlın, Solmaz'ın, bu dönüşümün Türkiye'den çıkan güçlü bir temsilcisi olarak konumlandığını kaydetti.

