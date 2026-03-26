Sorgun Yaylası'nda menderesler havadan görüntülendi

ISPARTA - Isparta’nın Sorgun Yaylası’nda ilkbaharla oluşan ve bölgeye görsel zenginlik katan menderesler havadan görüntülendi.

Aksu ilçesinde, yaklaşık 1500 metre rakımdaki yaylada, karların erimesi ve yağışların artmasıyla metrelerce uzunlukta menderesler oluşuyor.

Yaylada oluşan bu doğal yapılar, her yıl bölgeyi ziyaret edenler tarafından ilgi görüyor.

İlkbahar ve yaz aylarında konar-göçer ailelerin hayvanlarını otlattığı yayla, karaçam, meşe, titrek kavak ve ardıç ağaçlarından oluşan bitki örtüsüyle dikkati çekiyor. Geniş ormanlık alanları ve doğal yapısını koruyan yayla, farklı mevsimlerde sunduğu manzaralarla öne çıkıyor.

Akarsular, Sorgun Yaylası ve çevresinde yıl boyunca akışını sürdürürken, menderesler ve yayla dron ile görüntülendi.




Yurt Dünya 26.03.2026 17:41:49
