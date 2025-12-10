Stajyer öğrencilere, enfeksiyon ve iş güvenliği eğitimi

İlginizi Çekebilir

Osmaniye Eğitim ve Araştırma Hastanesi Öğrenci İşleri Koordinatörlüğü tarafından, kurumda staja başlayan öğrencilere yönelik uyum eğitimi verildi. Programda, stajyerlere hastanenin genel işleyişi, kurumsal yapısı, iletişim süreçleri, enfeksiyon kontrolü, iş sağlığı ve güvenliği, tıbbi atık yönetimi, temel yaşam desteği ve bilgi güvenliği konularında detaylı bilgilendirme yapıldı. Eğitime, Sağlık Bakım Hizmetleri Müdürü Havva Doğan Kırtıloğlu ile İdari ve Mali İşler Müdür Yardımcısı Abdullah Durna da katılarak stajyer öğrencilere başarı dileklerini ilettiler. Stajyerlerin hastane ortamına hızlı, güvenli ve bilinçli şekilde uyum sağlamasını amaçlayan programın verimli bir şekilde tamamlandığı bildirildi. 



Anahtar Kelimeler: Stajyer öğrencilere enfeksiyon güvenliği eğitimi

