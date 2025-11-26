İlginizi Çekebilir

Su kanalında yüzmeyi öğrendi, sırtüstü yarışlarında rakiplerine şans tanımıyor

KIRKLARELİ - ÖZGÜN TİRAN - Adana'da küçük yaşta su kanalında yüzmeyi öğrenen ve 70 yıldır kulaç atarak zinde kalan 77 yaşındaki yüzücü Muhlis Uçar, sırtüstü yarışlarında rakiplerine şans tanımıyor.

Adana'nın Seyhan ilçesinde 7 yaşında su kanalında yüzmeyi öğrenen Uçar, yıllar sonra profesyonel bir yüzücü oldu.

Uçar, uzun yıllar Devlet Demiryollarında işçi olarak çalıştı. 2005 yılında emekli olan Uçar, sürekli yüzme antrenmanları yaparak kendisini daha da geliştirdi.

İlk olarak 2017 yılında düzenlenen 1. Uluslararası Seyhan Baraj Gölü Açık Su Yüzme Yarışması'na katılan Uçar, 65-70 yaş kategorisinde birinci oldu.

Türkiye'nin farklı illerinde her yıl düzenlenen Uluslararası Masterlar Kısa Kulvar Yüzme Şampiyonaları'na da katılan Uçar, 20 kez birincilik kazandı.

Katıldığı organizasyonlarda rakiplerine şans tanımayan Uçar, son olarak Kırklareli'nde düzenlenen Uluslararası Masterlar Kısa Kulvar Yüzme Şampiyonası'nda 75-77 yaş kategorisinde 50, 100 ve 200 metre sırtüstü yüzme müsabakalarında birincilik elde etti.


- "Sırtüstü yarışlarının geçilmez ismiyim"

Muhlis Uçar, AA muhabirine, yüzmeyi çok sevdiğini söyledi.

Kulaç atarken tüm sıkıntılarını unuttuğunu ifade eden Uçar, yüzerek zinde kaldığını vurguladı.

Yüzmeyi çok küçük yaşta öğrendiğini anlatan Uçar, "Ben hayatım boyunca hep ileriye baktım. Yüzme de bunlardan biriydi. Sağlığımı yüzmeye borçluyum. Adana'nın kanalda yetişen yüzücüleriyiz biz. Kanalda yüzmeyi öğrendik. Bu işe kanalda başladık." diye konuştu.

Uçar, ailesinin desteğiyle birçok ilde yarışmalara katılarak başarılı sonuçlar aldığını anlattı.

Yüzmenin kendisine huzur ve mutluluk verdiğini dile getiren Uçar, şunları kaydetti:

"2017 yılından bu yana 50, 100 ve 200 metrede uluslararası masterlar sırtüstü yarışlarının geçilmez ismiyim. 2017 yılından bu yana Türkiye'nin değişik illerine gittim. Asgari 20 ildeki yarışların hepsinde sırtüstünde birinci oldum. Hedeflerim var, tabii ki hedefsiz insan olmaz. Bir hedefimiz de sağlıklı yaşam. Beni görenler, yaşımı söylediğimde inanamıyor. Sonra diyorlar ki 'helal olsun' sana."



