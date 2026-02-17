Sudaki delil avcıları Akdeniz'de zorlu eğitimden geçti

MERSİN - MURAT PANCAR - Adli olayların aydınlatılması ve boğulmaların önlenmesi için sularda mesai yapan deniz polisleri, Mersin'de derin dalış eğitimi ve taşınabilir basınç odasının testi için düzenlenen kamp programını tamamladı.

Emniyet Genel Müdürlüğü Koruma Daire Başkanlığına bağlı Çanakkale Deniz Polisi Eğitim Merkezi Müdürlüğü ekipleri, her an göreve hazır olmaları için farklı koşullardaki sularda eğitimden geçiyor.

Boğulmaları önlenmek için mücadele eden, adli olayların aydınlatılması amacıyla karanlık sularda delil arayan ekipler, kullandıkları ekipmanları test ettikleri eğitimler sayesinde mesleki kabiliyetlerini artırıyor.

Merkezin envanterindeki taşınabilir basınç odasının testi ve derin dalış eğitimi için Mersin'in Silifke ilçesinde kampa giren müdürlük bünyesindeki 2 emniyet müdürü, 9 dalgıç, 3 genel hizmet personeli ve bir gemi adamı, Akdeniz'in mavi sularına daldı.

Ekip, Narlıkuyu Mahallesi'nin kıyı bandında ve açıklarında 10 gün süren eğitimde, su altı doktoru gözetiminde 45 metreye kadar dalış yaptı.

Zorlu kamp programında, ekibin eğitimi ve taşınabilir basınç odasının testi başarıyla tamamlandı.

- Vurgun ve benzeri basınç kaynaklı rahatsızlıkların tedavisinde kullanılıyor

Çanakkale Deniz Polisi Eğitim Merkezi Müdürlüğü Eğitim Şube Müdürü Kurbağa Adam Ufuk Deliktaş, AA muhabirine, merkezin ana eğitimlerinin Çanakkale'de yapıldığını söyledi.

Eğitim için rotalarını Mersin'e çevirdiklerini dile getiren Deliktaş, şöyle konuştu:

"Mersin'in tercih edilmesinin sebeplerinden birincisi su sıcaklığı ve derinliğe kıyıdan ulaşım. İkincisi ise basınç odamızın uzun yollarda testlerinin yapılabilmesidir. Mevzuatımız gereği derin, dekompresyon duraklı dalışlarda basınç odamız ve hiperbarik hekimimiz bulunmadan dalışlar yapmamaktayız. Elektronik kapalı devre dalış sistemlerimizle dalış eğitimlerimiz devam etmektedir. Derin dalış uzun soluklu ve tutarlılık isteyen bir görevdir. Bilimin ışığında ciddi güvenlik önlemleri ile faaliyetlerimiz devam edecek."

Deliktaş, taşınabilir basınç odasının, dalış sırasında oluşabilecek vurgun ve benzeri basınç kaynaklı rahatsızlıkların tedavisinde 6 kişiye kadar hizmet verdiğini anlattı.

- "Dekompresyon anında basınç odası tedavisi yüz güldürüyor"

İstanbul Tıp Fakültesi Sualtı Hekimliği ve Hiperbarik Tıp Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. Akın Savaş Toklu da deniz polislerine eğitimde eşlik ettiğini belirtti.

Taşınabilir basınç odasının, dalışta oluşan rahatsızlıkların tedavisinde kullanıldığını söyleyen Toklu, şunları kaydetti:

"Belli dalışlar bünyesinde bazı riskler taşır. Bunlardan en çok bilineni vurgun diye bilinen dekompresyon hastalığıdır. Dekompresyonda kişileri basınç odasında tedaviye aldığınız zaman sonuçlar çok yüz güldürücü oluyor ama araya biraz zaman girerse sakat kalmaya kadar gidebilen kötü sonuçlar olabiliyor. O nedenle bu tür dalışlarda basınç odası bulundurmak zaten mevzuat gereği de zorunludur."