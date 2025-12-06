Sudan'a çadır ulaştıracak gemi Mersin'den uğurlandı

MERSİN - Sudan'a ulaştırılması için Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) öncülüğünde temin edilen 10 bin 80 çadırı taşıyan gemi, Mersin Uluslararası Limanı'ndan uğurlandı.

Birleşmiş Milletler (BM) Uluslararası Göç Örgütü işbirliğiyle Sudan'ın batısındaki Darfur bölgesinin Faşir şehrinde yaşanan iç çatışmalar sonrası yerinden edilerek Port Sudan kentine göç etmek zorunda kalan yerel halk için yardım çalışması başlatıldı.

Bu kapsamda AFAD öncülüğünde temin edilen 10 bin 80 çadır, rıhtımdaki "Nz Ningbo" adlı gemiye yüklendi.

AFAD Başkanı Ali Hamza Pehlivan, limanda düzenlenen uğurlama töreninde, lojistiğine Birleşmiş Milletlerin (BM) destek olduğu 3 iyilik gemisinden ilki için bir araya geldiklerini söyledi.

Sudan'daki iç çatışmalarda binlerce kişinin hayatını kaybettiğini anımsatan Pehlivan, "Türkiye'miz, Sayın Cumhurbaşkanı'mızın liderliğinde pek çok mazlum toplumlara olduğu gibi Sudan'a da gerekli yardımların yapılması konusunda bizleri talimatlandırdı. Sudan için geçtiğimiz yıllarda olduğu gibi bu yaşanan krizin aşılması, özellikle de zorluk içerisinde, yerlerini terk etmek durumunda, gıdaya, suya, barınmaya ihtiyacı olan insanların, oradaki kardeşlerimizin bu ihtiyaçlarını gidermek adına adımlar atıyoruz." diye konuştu.

- "Toplamda 30 bin çadır temin ettik"

Pehlivan, Sudan'da barınma ihtiyacının had safhada olduğunu tespit ettiklerini belirterek, şöyle konuştu:

"AFAD olarak bu ihtiyacın giderilmesine yönelik çalışmalarımıza hız kazandırdık. Toplamda 30 bin çadır temin ettik. Bu çadırların 10 bin 80'ini bu iyilik gemisiyle Sudan'a uğurlayacağız. Daha önce de Mersin Limanı'mızdan gemiler uğurlamıştık. En son gönderdiğimiz iki gemiyle toplamda 5 bin 500 ton insani yardım malzemesini göndermiştik. Mayıs ayında Port Sudan'da meydana gelen yangın neticesinde bir uçak dolusu yangın söndürme malzemelerini iletmiştik. Bugün burada uğurlayacağımız gemi ve arkasından göndereceğimiz 2 gemiyle inşallah oradaki kardeşlerimizin barınma ihtiyaçlarına hep birlikte katkı sağlamış olacağız. Bu gemiler, insani yardımlar devletimizin, milletimizin, vatandaşlarımızın yardımseverlik, hayır ve iyilik duygularını yansıtıyor."

Türkiye'nin zorluk içinde olan toplumlara ulaşma gayretinde olduğunu vurgulayan Pehlivan, bu zamana kadar Gazze'ye 14 uçak ve 18 iyilik gemisiyle 103 bin tonun üzerinde yardım malzemesi ulaştırdıklarını dile getirdi.

- "Türkiye Cumhuriyeti'nin sarsılmaz insani liderliğini içtenlikle takdir ediyoruz"

BM Uluslararası Göç Örgütü Sudan Misyon Şefi Mohamed Refaat da Sudan'ın şu anda dünyada en büyük yerinden edilme krizini yaşadığını belirtti.

Ülkede 9,6 milyondan fazla insanın evlerini terk etmek zorunda kaldığına dikkati çeken Refaat, şunları kaydetti:

"Aileler aşırı kalabalık, kırılgan koşullarda barınmakta. Yağmurdan, çamurdan, sıcaktan, şiddetten neredeyse korunamamaktadır. En temel ihtiyaçları güvenli bir uyku alanı. Bu gerçeklik için Türkiye'nin Sudan için bugüne kadar yapılan en büyük ayni barınma bağışına şahitlik etmekteyiz. Türkiye Cumhuriyeti'nin sarsılmaz insani liderliğini içtenlikle takdir ediyoruz. Türkiye, milyonlarca Suriyeliye ev sahipliği yapmaktan, bölge genelindeki acil müdahaleleri istikrarlı şekilde desteklemeye kadar şefkatin harekete geçmiş halinin neye benzediğini uzun süredir göstermektedir. Sudan halkıyla gösterdiğiniz dayanışma bu etkileyici mirası sürdürmektedir."

Konuşmanın ardından gemi, dualar eşliğinde Suudi Arabistan'daki Cidde Limanı'na uğurlandı. Yardımlar burada gemiden indirilip Sudan'a ulaştırılacak.

Törene, Mersin Valisi Atilla Toros, İl Emniyet Müdürü İdris Yılmaz, İl Jandarma Komutan Yardımcısı Albay Mehmet Özkul ve Sahil Güvenlik Akdeniz Bölge Komutanı Tuğamiral Gökmen Gücüyen, AFAD İl Müdürü Alparslan Yenitürk de katıldı.