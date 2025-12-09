İlginizi Çekebilir

Mersin'de çalıştığı iş yerine "yağma" süsü veren personel ve 2 şüpheliye gözaltı
Akseki'nin 5 Yıllık Yerel Kalkınma Stratejisi IPARD LEADER programından onay aldı
Antalya Sağlık Müdürlüğü tarafından düzenlenen futbol turnuvasında Antalya Sağlıkspor birinci oldu
Mersin'de iki otomobilin çarpıştığı kazada 2 kişi yaralandı
Sudan'a çadır ulaştıracak ikinci yardım gemisi Mersin'den yola çıktı
Isparta'da 22 yıl 9 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan hükümlü yakalandı
Emniyet Genel Müdür Yardımcısı Çalışkan, "Şehit Aileleri Buluşması"nda konuştu:
Tokat'ta kalp krizi geçirerek hayatını kaybeden askerin cenazesi Isparta'da defnedildi
Huawei Cloud IDC'nin Türkiye değerlendirme raporunda "Lider" konumunda
Antalya'da Plancia Magna heykeli açıldı

Sudan'a çadır ulaştıracak ikinci yardım gemisi Mersin'den yola çıktı

Sudan

Sudan'a çadır ulaştıracak ikinci yardım gemisi Mersin'den yola çıktı

MERSİN - İnsani kriz yaşanan Sudan'da barınma ihtiyacının karşılanması için Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) öncülüğünde temin edilen 10 bin 80 çadırı taşıyan ikinci yardım gemisi, Mersin Uluslararası Limanı'ndan yola çıktı.

Sudan'ın batısındaki Darfur bölgesinin Faşir şehrinde yaşanan iç çatışmalar sonrası yerinden edilerek Port Sudan kentine göç etmek zorunda kalan yerel halk için Birleşmiş Milletler Uluslararası Göç Örgütü işbirliğinde başlatılan yardım çalışması sürüyor.

Bu kapsamda, AFAD öncülüğünde temin edilen 30 bin 240 çadırdan 10 bin 80'inin 6 Aralık'ta deniz yoluyla Sudan'a gönderilmesinin ardından ikinci yardım gemisinde de hazırlıklar tamamlandı.

Barınma ihtiyacı için kullanılacak 10 bin 80 çadırın olduğu konteynerler, Mersin Uluslararası Limanı'ndaki rıhtıma yanaşan "SENATOR" adlı gemiye yüklendi.

İşlemlerin ardından Suudi Arabistan'daki Cidde Limanı'na doğru yola çıkan gemideki yardımlar, burada indirildikten sonra Sudan'a gönderilecek.

Kalan 10 bin 80 çadır da üçüncü yardım gemisiyle bu ülkeye uğurlanacak.



Yurt Dünya 9.12.2025 21:49:16 0
Anahtar Kelimeler: sudan'a çadır ulaştıracak ikinci yardım gemisi mersin'den yola çıktı

YAZARLAR

Av.Elif Bengü Çelik

Boşanma Davalarında WhatsApp Yazışmaları Delil Olarak Kullanılabilir mi?
Bahri Çolpan

Osmaniye’nin Altın Yılları ve Bir Vali Portresi
Doç. Dr. Ökkeş Hakan Miniksar

Ayrışma Değil, Birleşme Vakti!
Doç.Dr.Fazıl Nacar

Algı Yönetimi ve Olgu Gerçeği
Dr. Adem Kıdık

Temizlik malzemeleri ne kadar güvenli?
Dr. Fahrettin Şanal

Anne babadan sonra…
Ecz. M.Akif Maskan

Ekranların Işığında Kaybolan Sağlık: Modern Yorgunluğun Sessiz Hikâyesi
Prof. Dr. Mustafa Fedai Çavuş

İhtiyaç, Menfaat ve Siyaset

İlginizi Çekebilir

1

Mersin'de çalıştığı iş yerine "yağma" süsü veren personel ve 2 şüpheliye gözaltı

2

Akseki'nin 5 Yıllık Yerel Kalkınma Stratejisi IPARD LEADER programından onay aldı

3

Antalya Sağlık Müdürlüğü tarafından düzenlenen futbol turnuvasında Antalya Sağlıkspor birinci oldu

4

Mersin'de iki otomobilin çarpıştığı kazada 2 kişi yaralandı

5

Sudan'a çadır ulaştıracak ikinci yardım gemisi Mersin'den yola çıktı

6

Isparta'da 22 yıl 9 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan hükümlü yakalandı

7

Emniyet Genel Müdür Yardımcısı Çalışkan, "Şehit Aileleri Buluşması"nda konuştu:

8

Tokat'ta kalp krizi geçirerek hayatını kaybeden askerin cenazesi Isparta'da defnedildi

9

Huawei Cloud IDC'nin Türkiye değerlendirme raporunda "Lider" konumunda

10

Antalya'da Plancia Magna heykeli açıldı