Sudan'a çadır ulaştıracak ikinci yardım gemisi Mersin'den yola çıktı

MERSİN - İnsani kriz yaşanan Sudan'da barınma ihtiyacının karşılanması için Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) öncülüğünde temin edilen 10 bin 80 çadırı taşıyan ikinci yardım gemisi, Mersin Uluslararası Limanı'ndan yola çıktı.

Sudan'ın batısındaki Darfur bölgesinin Faşir şehrinde yaşanan iç çatışmalar sonrası yerinden edilerek Port Sudan kentine göç etmek zorunda kalan yerel halk için Birleşmiş Milletler Uluslararası Göç Örgütü işbirliğinde başlatılan yardım çalışması sürüyor.

Bu kapsamda, AFAD öncülüğünde temin edilen 30 bin 240 çadırdan 10 bin 80'inin 6 Aralık'ta deniz yoluyla Sudan'a gönderilmesinin ardından ikinci yardım gemisinde de hazırlıklar tamamlandı.

Barınma ihtiyacı için kullanılacak 10 bin 80 çadırın olduğu konteynerler, Mersin Uluslararası Limanı'ndaki rıhtıma yanaşan "SENATOR" adlı gemiye yüklendi.

İşlemlerin ardından Suudi Arabistan'daki Cidde Limanı'na doğru yola çıkan gemideki yardımlar, burada indirildikten sonra Sudan'a gönderilecek.

Kalan 10 bin 80 çadır da üçüncü yardım gemisiyle bu ülkeye uğurlanacak.