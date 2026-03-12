İlginizi Çekebilir

Sumbas Kaymakamı Hakan Kara, vatandaşlarla bir araya geldi

OSMANİYE - Sumbas Kaymakamı Hakan Kara, Çiçeklidere köyünde düzenlenen iftar programında vatandaşlarla buluştu.

Kara, muhtar Çağrı Avaner tarafından Çiçeklidere Köyü Merkez Toplantı Salonu'nda iftar düzenlenen programa katıldı.

Köy sakinleriyle bir araya gelen Kara, vatandaşların taleplerini dinledi.

Programda Kadirli Orman İşletme Müdürü Adem Sarıbıyık, Kadirli Şoförler ve Otomobilciler Esnaf Odası Başkanı Ozan Atılgan ve vatandaşlar katıldı.



