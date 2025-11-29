Sumbas bu kış doğal gaz konforunu yaşayacak

Sumbas ilçesinde doğal gaz altyapı çalışmalarının başlaması nedeniyle gerçekleştirilen törende konuşan Aksa Çukurova Doğalgaz Osmaniye Bölge Müdürü Önder Akyol, “Doğal gaz kullanımının yaygınlaşmasıyla ilçemizin hava kalitesi daha solunabilir hale gelecek” dedi.

Aksa Çukurova Doğalgaz, Osmaniye’nin Sumbas ilçesine doğal gazı ulaştırmak üzere altyapı çalışmalarına başladı. 1.077 kilometreye ulaşan şebekesiyle Osmaniye’de 110 bin abonesini konforlu, ekonomik ve doğa dostu enerji doğal gazla buluşturan Aksa Çukurova Doğalgaz, gaz arzının sağlanmasıyla Sumbas’ta kış aylarında kömür kullanımına bağlı yaşanan hava kirliliğinin de önüne geçmeyi hedefliyor.

Çalışmalar aralıksız sürüyor

Sumbas’ta başlattıkları altyapı yatırım çalışmalarıyla ilgili konuşan Aksa Çukurova Doğalgaz Osmaniye Bölge Müdürü Önder Akyol, Sumbas Kaymakamı Hakan Kara ve Sumbas Belediye Başkanı Zeki Demiroğlu doğal gazın yaygınlaştırılması konusunda verdikleri büyük destek için teşekkür etti. Karaömerli ve Döğenli mahallelerine doğal gaz arzı sağlayacaklarını açıklayan Akyol, yatırım planlamalarını ise vatandaşlardan gelen talepler ve ön abonelik başvuruları doğrultusunda oluşturduklarının bilgisini verdi.

Sumbas’ın havası daha solunabilir hale gelecek

Doğal gaz kullanımının artmasıyla konfor ve ekonomik katkının yanında Sumbas’ın hava kalitesinin de iyileşeceğini açıklayan Akyol, “Doğal gaz, hava kalitesini olumlu ölçüde etkilediği gibi kömür ve odun kullanımına bağlı gelişen solunum yolu hastalıklarının riskini de düşürüyor. Osmaniye’de kömür yerine doğal gaz kullanan abonelerimizin sayesinde sadece bir yılda 231 bin ton karbon salımı azaltımı gerçekleşti. İnanıyorum ki, mahallelerden sokaklara ve organize sanayi bölgelerine kadar yaşamın neredeyse her alanında doğal gaz kullanımının artmasıyla vatandaşlarımız her yeni güne daha mavi bir gökyüzü altında başlayacak. Güvenle solunabilir hava sahası da başta çocuklarımız olmak üzere tüm hemşehrilerimizin yaşam kalitesini artıracak” dedi.

Aksa Doğalgaz Hakkında

Faaliyet alanında yer alan 29 il, 349 ilçe ve beldede yaklaşık 21 milyon nüfusa, 9,2 milyon potansiyel aboneye hizmet veren Aksa Doğalgaz, Türkiye’nin en büyük doğal gaz dağıtım şirketi konumunda bulunmaktadır. Yatırımlarını “Şehirler Doğal Gazla Nefes Alıyor” sloganıyla Türkiye’nin her yerine hızla ulaştırmayı amaçlayan Aksa Doğalgaz, genişleyen dağıtım bölgelerine yönelik yatırımlarıyla ülke ekonomisine katkıda bulunmayı sürdürmektedir.