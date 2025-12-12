İlginizi Çekebilir

Sumbas'ta Filistin'e destek kermesi düzenlendi

Sumbas

OSMANİYE - Osmaniye'nin Sumbas ilçesinde öğrenciler ve öğretmenler tarafından Tutum, Yatırım ve Türk Malları Haftası'nda Filistin'e destek kermesi düzenlendi.

"Yerli Malı Aldım, Gazze'ye Umut Saldım" temasıyla Aşağı Çiçeklidere İlk ve Ortaokulları tarafından okul bahçesinde düzenlenen kermeste öğrenciler, öğretmenler ve veliler tarafından hazırlanan çeşitli yiyecek ve içecekler satışa sunuldu.

Ürünlerin satışından elde edilecek gelir Gazze'deki ihtiyaç sahiplerine ulaştırılacak.

Okul Müdürü Selda Şekeroğlu, kermeste emeği geçenlere teşekkür etti.



