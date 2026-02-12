İlginizi Çekebilir

Happy Place to Work Türkiye CHRO 100 Ödülleri sahiplerini buldu
Logo Yazılım mikro işletmeler için "Pera" uygulamasını geliştirdi
Devrim Erbil'in sanat yolculuğu beyaz perdeye taşınıyor
Isparta'da cezaevi nakil aracının devrildiği kazada 11 kişi yaralandı
Kahramanmaraş'ın kurtuluşunun 106. yıl dönümü kutlandı
Honda'nın Prelude modeli hibrit gücüyle yeniden yollara çıkıyor
Bozyazı ilçesinde orman personeline başarı belgesi verildi
Eminevim'e IRBA'dan uluslararası ödül
Hatay'da bir tırda 5 kilo 450 gram uyuşturucu ele geçirildi
Algün İnşaat'ın Ataşehir Projesi'nde hafriyat çalışmaları başladı

SunExpress Köln'den Anadolu'daki 3 kente uçuş başlatıyor

SunExpress Köln

SunExpress Köln'den Anadolu'daki 3 kente uçuş başlatıyor

İSTANBUL - Türk Hava Yolları ve Lufthansa'nın ortak kuruluşu SunExpress, 2026 yaz programı kapsamında Almanya'nın Köln şehri ile Anadolu arasındaki uçuş ağını 3 yeni destinasyonla genişletecek.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, Köln'den Adana/Çukurova, Elazığ ve Trabzon'a direkt uçuşlara başlayacak şirket, Antalya, Kayseri ve Samsun rotalarında da uçuş sıklığını artıracak.

SunExpress, yaz sezonunda Köln-Türkiye arasında haftada 70'ten fazla direkt sefer düzenleyecek. Köln'den Adana/Çukurova'ya uçuşlar, 29 Mart'tan itibaren pazar günleri başlayacak. 13 Mayıs itibarıyla çarşamba günleri de eklenerek, seferler haftada 2 kez gerçekleştirilecek. 2 Nisan'dan itibaren perşembe günleri haftada 1 kez Köln'den Elazığ'a direkt uçuş düzenlenecek. 30 Mart'tan itibaren ise Köln'den Trabzon'a haftada 1 kez, 22 Mayıs itibarıyla ise haftada 2 kez sefer sunulacak.

SunExpress, yaz sezonunda Köln'den mevcut hatlarda da frekans artışına gidecek. Samsun uçuşları, 24 Haziran'dan itibaren haftada 2 sefere çıkarılarak çarşamba ve cumartesi günleri düzenlenecek. Kayseri hattında ise 25 Haziran'dan itibaren haftalık sefer sayısı 3'e yükseltilecek.

Yeni eklenen rotalar ve artırılan sefer sayılarıyla özellikle Almanya'da yaşayan ve Türkiye'de sıklıkla aile ve yakınlarını ziyaret eden yolcular için doğrudan bağlantıların güçlendirilmesi hedefleniyor.

Yaz uçuş programı kapsamında, günde 7 sefere kadar çıkan uçuşlarla Köln-Antalya hattında kapasite artıran hava yolu, haftalık toplam sefer sayısını 49'a çıkaracak.

Köln çıkışlı sabah kalkışları ile Antalya'dan sunulan gün içi alternatifli dönüş uçuşları, yolculara daha esnek seyahat imkanı sağlayacak. Şirketin Köln'den İzmir'e haftada 14, Dalaman'a haftada 3 ve Ankara'ya haftada 2 olmak üzere seferleri devam edecek.



Ekonomi 12.02.2026 13:36:32 0
Anahtar Kelimeler: sunexpress köln'den anadolu'daki 3 kente uçuş başlatıyor

YAZARLAR

Av.Elif Bengü Çelik

1. Muris Muvazaasında "Görünürdeki İşlem" ve "Gizli İrade"nin Üçüncü Kişilere Etkisi
Bahri Çolpan

Hesap Verilebilirlik Üzerine…
Doç. Dr. Ökkeş Hakan Miniksar

İdareciler Günü ve Zamanında Söylenmeyen Sözler
Doç.Dr.Fazıl Nacar

Rezerv Alan İlanının Artıları Ve  Eksileri
Dr. Adem Kıdık

Temizlik malzemeleri ne kadar güvenli?
Dr. Fahrettin Şanal

“Bahçe gülü, Oğul balı!”
Ecz. M.Akif Maskan

Uyku ve Hormonlar: Gece Dinlenirken Vücut Çalışır

Esef Gök

Kardeşlik Alayları Yeniden Kuruluyor: 9 Şubat’ın Tarihi Kodları
Prof. Dr. Mustafa Fedai Çavuş

Diploma Enflasyonu ve Aşırı Nitelik Yanılsaması

İlginizi Çekebilir

1

Happy Place to Work Türkiye CHRO 100 Ödülleri sahiplerini buldu

2

Logo Yazılım mikro işletmeler için "Pera" uygulamasını geliştirdi

3

Devrim Erbil'in sanat yolculuğu beyaz perdeye taşınıyor

4

Isparta'da cezaevi nakil aracının devrildiği kazada 11 kişi yaralandı

5

Kahramanmaraş'ın kurtuluşunun 106. yıl dönümü kutlandı

6

Honda'nın Prelude modeli hibrit gücüyle yeniden yollara çıkıyor

7

Bozyazı ilçesinde orman personeline başarı belgesi verildi

8

Eminevim'e IRBA'dan uluslararası ödül

9

Hatay'da bir tırda 5 kilo 450 gram uyuşturucu ele geçirildi

10

Algün İnşaat'ın Ataşehir Projesi'nde hafriyat çalışmaları başladı