İlginizi Çekebilir

Adana'da restorana düzenlenen silahlı saldırıda 1 kişi hayatını kaybetti
Adana'da iki otomobilin çarpıştığı kazada 3 kişi yaralandı
Hatay'da veteriner sağlık raporu bulunmayan 1 ton et ele geçirildi
Mersin'de bir evde çıkan yangında 1 kişi öldü
Zafer Partisi Genel Başkanı Özdağ, Mersin'de temaslarda bulundu
Bucak'ta vatandaşlar kan bağışı kampanyasına destek verdi
TBMM Başkanı Kurtulmuş, Adana'da Sivil Toplum Buluşması programında konuştu:
Kahramanmaraş'ta kadınlara "Güven toplumunun inşası, şiddetin anatomisi ve çözüm yolları" eğitimi verildi
"81 İlde 81 Orman" projesi Çanakkale ile devam ediyor
Hacettepe Üniversitesi öğrencileri, Akkuyu Nükleer Güç Santrali'ni ziyaret etti

SunExpress'e Hizmet İhracatçıları Birliği'nden ödül

SunExpress

SunExpress'e Hizmet İhracatçıları Birliği'nden ödül

İSTANBUL - Türk Hava Yolları ve Lufthansa'nın ortak kuruluşu SunExpress, Hizmet İhracatçıları Birliği tarafından "2024'te Türkiye genelinde en fazla hizmet ihracatı yapan şirketler sıralaması"nda yer alarak ödüle layık görüldü.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, 2024'te yaklaşık 15 milyon yolcu taşıyan SunExpress, Türkiye'ye sağladığı 2,28 milyar dolarlık döviz getirisiyle hizmet ihracatında ilk üç şirket arasında yer aldı.

Açıklamada görüşlerine yer verilen SunExpress Genel Müdür Yardımcısı Tuncay Eminoğlu, şirket olarak 35 yılı aşkın süredir Türkiye turizmine ve ekonomisine katma değer yaratmaya devam ettiklerini belirtti.

Eminoğlu, "2024 yılında Türkiye'ye sağladığımız döviz getirisini geçen yıla göre yüzde 20 artırarak 2,28 milyar dolara yükselttik. SunExpress olarak aldığımız bu ödülle hizmet ihracatında ülkemizin öncü şirketleri arasında yer almanın gururunu yaşıyoruz." ifadelerini kullandı.​​​​​​​



Ekonomi 28.11.2025 14:21:30 0
Anahtar Kelimeler: sunexpress'e hizmet ihracatçıları birliği'nden ödül

YAZARLAR

Av.Elif Bengü Çelik

Türkiye’de Çocuk İşçi Olmak: Sömürü, İhmal ve Korunması Gereken Haklar
Bahri Çolpan

Egzozu Patlak Motorlardan Bıktık Artık
Doç. Dr. Ökkeş Hakan Miniksar

Ayrışma Değil, Birleşme Vakti!
Doç.Dr.Fazıl Nacar

Algı Yönetimi ve Olgu Gerçeği
Dr. Adem Kıdık

Temizlik malzemeleri ne kadar güvenli?
Dr. Fahrettin Şanal

Ölünün arkasından teneke çalmak!
Ecz. M.Akif Maskan

Ekranların Işığında Kaybolan Sağlık: Modern Yorgunluğun Sessiz Hikâyesi
Prof. Dr. Mustafa Fedai Çavuş

İhtiyaç, Menfaat ve Siyaset

İlginizi Çekebilir

1

Adana'da restorana düzenlenen silahlı saldırıda 1 kişi hayatını kaybetti

2

Adana'da iki otomobilin çarpıştığı kazada 3 kişi yaralandı

3

Hatay'da veteriner sağlık raporu bulunmayan 1 ton et ele geçirildi

4

Mersin'de bir evde çıkan yangında 1 kişi öldü

5

Zafer Partisi Genel Başkanı Özdağ, Mersin'de temaslarda bulundu

6

Bucak'ta vatandaşlar kan bağışı kampanyasına destek verdi

7

TBMM Başkanı Kurtulmuş, Adana'da Sivil Toplum Buluşması programında konuştu:

8

Kahramanmaraş'ta kadınlara "Güven toplumunun inşası, şiddetin anatomisi ve çözüm yolları" eğitimi verildi

9

"81 İlde 81 Orman" projesi Çanakkale ile devam ediyor

10

Hacettepe Üniversitesi öğrencileri, Akkuyu Nükleer Güç Santrali'ni ziyaret etti