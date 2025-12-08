SYS Grup Türk savunma sanayisini Baltık bölgesinde temsil edecek

İlginizi Çekebilir

İSTANBUL - Samsun Yurt Savunma (SYS) Grup şirketlerinden AEI Systems, Litvanya'nın başkenti Vilnius'ta düzenlenecek Land Warfare Europe 2025'e sponsor oldu.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, etkinlik NATO ve Avrupa ülkelerinin savunma yetkilileriyle sektörün önde gelen karar vericilerini bir araya getirecek. SYS Grubu etkinlikte SYS Grup Genel Müdürü Cahit Utku Aral temsil edecek.

Bu yılki etkinlik, Rusya-Ukrayna Savaşı'nın ardından Avrupa'da hızla artan savunma harcamalarıyla Baltık bölgesinin kıtanın güvenliği açısından kazandığı kritik rol üzerine şekillendi.

SYS Grup, AEI Systems, CANiK ve UNIROBOTICS markalarıyla oluşturduğu entegre savunma ekosistemi sayesinde, bölgenin modern kara kuvvetleri ihtiyaçlarına yönelik yenilikçi ateş gücü çözümlerini tanıtacak.

Grup, başta 30×113mm VENOM LR olmak üzere orta kalibre top sistemleri, TRAKON serisi uzaktan komutalı silah sistemleri ve CANiK'in hafif silah ürün ailesiyle modern ordular için kapsamlı, modüler ve ITAR-free çözümler sunuyor.

Litvanya, SYS Grup için son dönemde stratejik bir buluşma merkezi haline geldi. Geçen aylarda grup şirketlerinden UNIROBOTICS, Litvanya'da gerçekleştirilen bir atışlı demo faaliyetine katılarak sergilediği performansla bölgedeki savunma otoritelerinden tam not aldı.

SYS Grup, Land Warfare Europe 2025 ile bu başarıyı daha da ileri taşımayı ve Baltık ülkeleriyle işbirliğini derinleştirmeyi hedefliyor.

- Dünyanın en düşük geri tepmeli 30 mm top sistemi

AEI Systems'in etkinlikte ön plana çıkaracağı 30×113mm VENOM LR, dünyanın en düşük geri tepmeli 30 mm top sistemi olarak dikkati çekiyor.

Ayarlanabilir atım hızı seçenekleri, yüksek hassasiyet kabiliyeti ve ITAR-free olması sayesinde kara, deniz ve insansız platformlara kolaylıkla ve en çabuk termi sürelerinde entegre edilebilen VENOM LR, modern muharebe ortamında en mobil platformlarda etkili ateş gücü ihtiyacına doğrudan karşılık veriyor.

Açıklamada görüşlerine yer verilen SYS Grup Genel Müdürü Aral, Rusya-Ukrayna Savaşı sonrası savunma dengelerinin yeniden şekillendiğini belirtti.

Avrupa'da artan savunma yatırımlarının özellikle Baltık bölgesinde yeni işbirlikleri için büyük fırsatlar sunduğunun altını çizen Aral, şunları kaydetti:

"SYS Grup olarak, CANiK, AEI Systems ve UNIROBOTICS firmalarımızla modern orduların ihtiyaç duyduğu modüler, güvenilir ve ITAR-free çözümler sunuyoruz. Türkiye ve Birleşik Krallık'taki üretim altyapılarımızla müttefik ülkelerin savunma kabiliyetlerine katkı sağlamaktan gurur duyuyoruz. Land Warfare Europe 2025 boyunca sunacağımız entegrasyon mühendisliği kabiliyetleri, modüler silah çözümleri ve operasyonel etkinliği artıran teknolojilerle de Baltık bölgesinin savunma ihtiyaçlarına yönelik güçlü ve sürdürülebilir çözüm ortaklıklarını destekleme irademizi bir kez daha ortaya koyacağız."



