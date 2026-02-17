Taner Bilir Güven Tazeledi

İlginizi Çekebilir

Osmaniye 2. Karma Sanayi Sitesi Kooperatifi’nin olağan kongresi bugün yapıldı ve mevcut Başkan Taner Bilir güven tazeleyerek yeniden başkan seçildi.

Osmaniye 2. Karma Sanayi Sitesi Kooperatifi binasında yapılan seçime sanayi esnafları ve üyeler katıldılar.

Osmaniye 2, Karma Sanayi Sitesi Kooperatifi Başkanı Taner Bilir yaptığı konuşmada, sanayi esnafının rahat bir ortamda çalışması için bugüne ne yapıldıysa bundan sonra da aynı hassasiyetle çalışmalarının devam edeceğini söyledi.

Osmaniye 2, Karma Sanayi Sitesi Kooperatifi yeni yönetimi şu isimlerden oluştu: Taner Bilir, Hasan Demiralay, Celal Öztürk, Erol Başaran, İhsan Ergün, Turgut Çoban ve Ali Kişi’den oluştu.



Osmaniye 17.02.2026
