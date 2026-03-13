Tarihi Kaleiçi'nde esnaf ile turizmciler iftarda buluştu

İlginizi Çekebilir

ANTALYA - Antalya'da tarihi Kaleiçi'nde Antalya Otelciler ve Pansiyoncular Birliği ile Antalya Kaleiçi Yatırımcılar Platformu işbirliğiyle "Kaleiçi Cennet Antalyamız" sloganıyla iftar programı düzenlendi.

Kaleiçi esnafı, turizmciler, siyasiler ve iş dünyasından bine yakın davetlinin katıldığı programa, yerli ve yabancı turistler de ilgi gösterdi.

Antalya Otelciler ve Pansiyoncular Birliği Başkanı Alp Özel, Antalya ve Türk turizminin hikayesinin Kaleiçi'nde başladığını belirterek, bu noktada büyük bir iftar buluşması gerçekleştirdiklerini söyledi.

Kaleiçi'nin Antalya ve Türk turizmi açısından önemli olduğunu ifade eden Özel, şunları kaydetti:

"Hıdırlık Kulesi'nden başlayan Kaleiçi'nin sokaklarına yayılarak kurduğumuz bu güzel sofrada Kaleiçi esnafını, otelci ve pansiyoncu meslektaşlarımızı, siyasi parti temsilcilerini, çok sayıda sivil toplum kuruluşunu, oda başkanlarını ve Antalya'nın önde gelen isimlerini, Kaleiçi'nin kadim ailelerini buluşturduk. Bu tablo bize bir kez daha gösterdi ki, Kaleiçi sadece bir semt değildir. Kaleiçi, Antalya'nın hafızasıdır. Kaleiçi, turizmin ilk nefesidir. Kaleiçi, dostluğun ve dayanışmanın ortak sofrasıdır. Amacımız, gözümüz gibi bakmamız gereken bu eşsiz miras alanında birlik, beraberlik ve ortak aklı yaşatmaktır. Kurduğumuz bu sofrayla da bunu başardığımıza inanıyoruz."

Özel, programa katılanlara teşekkür etti.

İftar programında Kaleiçi doğumlu AK Parti MKYK üyesi ve Eski Büyükşehir Belediye Başkanı Menderes Türel, ATSO Meclis Başkanı Ahmet Öztürk, AK Parti İl Başkanı Ali Çetin, İyi Parti İl Başkanı Adnan Kaya, Antalyaspor Başkanı Rıza Perçin, Antalyaspor Derneği Başkanı Mustafa Ergün, ATSO eski Başkanı Davut Çetin, ATSO yönetim kurulu üyeleri de katıldı.



Yurt Dünya 13.03.2026 14:23:16
