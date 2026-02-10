Tarık Biberovic Red Bull ailesine katıldı

İlginizi Çekebilir

İSTANBUL - Fenerbahçe Beko'da forma giyen milli oyuncu Tarık Biberovic, Red Bull ailesine katılarak markanın Türkiye'de basketbol branşındaki ilk temsilcisi oldu.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, Red Bull, Türkiye'de sporun farklı disiplinlerinde sporculara verdiği desteği basketbol branşına da taşıdı.

Biberovic, Red Bull'un Türkiye'deki ilk basketbol temsilcisi olarak seçildi. 25 yaşındaki basketbolcu, aralarında Pascal Siakam, Dylan Harper, Dzanan Musa, AJ Dybantsa, Mondo Duplantis ve Max Verstappen gibi isimlerin de bulunduğu Red Bull bünyesindeki 900'ü aşkın sporcudan biri konumuna geldi.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Tarık Biberovic, Red Bull gibi sporu ve sporcuları daha ileriye taşıyan bir markanın parçası olmaktan büyük gurur duyuduğunu belirtti.

Türkiye'de basketbol branşında Red Bull'u temsil eden ilk sporcu olmanın heyecan verici olduğunu aktaran Biberovic, "NBA yıldızı Pascal Siakam ve Dylan Harper gibi elit sporcuların arasına katılmak, çok güzel bir duygu. Red Bull ile yapacağımız projeler için şimdiden çok heyecanlıyım." ifadelerini kullandı.



