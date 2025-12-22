Tarım ve Orman Bakanı Yumaklı, Burdur'da AK Parti'lilerle buluştu:

BURDUR - Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, partisinin üyelerinden bu memleketle ilgili hiçbir tahayyülleri olmayan, bu millete hizmet etmeyi akıllarından bile geçirmeyen, sadece kötüyü ya da olmayanları söyleyerek insanların kafasını karıştıran insanlara itibar etmemelerini istedi.

Yumaklı, AK Parti Burdur İl Teşkilatı'nda yaptığı konuşmada, tüm dünyada 2025'in zor geçtiğini, bir tarafta genç, yaşlı, çocuk, kadın demeden mazlum insanların katledildiğini, farklı ülkelerde de farklı problemlerin yaşandığını kaydetti.

Bu yılın tarım ve orman sektörü açısından zor geçtiğini aktaran Yumaklı, şunları söyledi:

"Şubatta bir zirai don oldu, nisanda bir daha oldu. Ondan sonra tarihin en kurak 2024'ünü geçiriyoruz derken tarihin en sıcak temmuz ayını 2025'te yaşadık. Bir de yağışların gelmemesiyle özellikle tarımsal üretimde bu etkilere bağlı üretim yapan üreticilerimiz için hakikaten zor bir yıl oldu. Devlet ve hükümet olarak çiftçilerimizin yanında olmaya gayret ettik."

Bakan Yumaklı, 2026'nın daha iyi geçmesini temenni etti.



Burdur'un tarım ve hayvancılıkta önemli potansiyele sahip olduğunu belirten Yumaklı, bu doğrultuda bu alanda önemli yatırımlar yaptıklarını bildirdi.

Burdur Şeker Fabrikası'nı da önemsediklerinin altını çizen Yumaklı, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Burdur Şeker Fabrikası'nın daha iyi üretim yapabilmesi için yeni yatırımlar yapılmasını konuşuyoruz. Burdur Şeker Fabrikası, son 23 yılda en çok yatırım yaptığımız fabrikalardan bir tanesi. Üretim kapasitesini 7 bin 500 tona çıkaracağız. Siz lütfen bu memleketle ilgili hiçbir tahayyülleri olmayan, bu millete hizmet etmeyi akıllarından bile geçirmeyen, sadece ve sadece kötüyü söyleyip ya da olmayanları söyleyip insanların kafasını, düşüncesini karıştırmak isteyenlere itibar etmeyin. Bizim bütün derdimiz, bütün gayemiz milletimize hizmet etmek. Bunun için varız. Gece gündüz bunun için çalışıyoruz."



Yumaklı, pancar üretimiyle ilgili yatırımlara da devam edeceklerini açıkladı.

- "Tek hedefimiz hizmet etmek"

AK Parti olarak son 23 yılda ülkenin çehresini değiştirdiklerini vurgulayan Yumaklı, şunları kaydetti:

"Ortaya bir eser koymamış olanların, ellerindeki imkanları millet için harcamamış olanların düştüğü durumu hep beraber dizi film seyreder gibi seyrediyoruz maalesef. Biz onlarla aynı kefede olmayı kabul etmiyoruz. Sayın Cumhurbaşkanımızın söylediği gibi bizim yalanla, dolanla, iftirayla, olmayan şeylerle hiçbir işimiz yok. Bizim tek bir hedefimiz var: Milletimizin gönlüne girecek, onların daha müreffeh bir hale gelmesini sağlayacak yatırımları, hizmetleri hızlıca tamamlamak ve onların emrine amade etmek. Sağlıktan eğitime, tarımdan sanayiye kadar her türlü konuda hem Burdur hem de Türkiye için çok büyük projelerimiz var. Bunları yapmaya da devam edeceğiz inşallah."

Bakan Yumaklı, Burdur ziyareti kapsamında tarım sektörü temsilcileriyle bir araya gelerek taleplerini dinledi.

Burdur Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi (MAKÜ) Rektörü Prof. Dr. Hüseyin Dalgar'ı ve Burdur Valisi Tülay Baydar Bilgihan'ı da ziyaret eden Yumaklı, İl Tarım ve Orman Müdürlüğü personeliyle buluşarak çalışmalar hakkında bilgi aldı.