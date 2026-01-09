Tarsus Belediye Başkanı Ali Boltaç gazetecilerle buluştu

MERSİN - Tarsus Belediye Başkanı Ali Boltaç, 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü dolayısıyla ilçede görev yapan basın mensuplarıyla bir araya geldi.

Boltaç, bir restoranda düzenlenen programda, gazetecilerin halkın doğru bilgiye zamanında ve tarafsız şekilde ulaşmasında önemli sorumluluk üstlendiğini belirtti.

Basın mensuplarının verdiği emeklerin farkında olduklarına dikkati çeken Boltaç, "10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü bu emek ve sorumluluğu bir kez daha hatırlamak için önemli bir vesiledir. Kamuoyunun bilgilendirilmesi adına gösterdiğiniz özveri, kent demokrasimizin en önemli yapı taşlarından biridir." diye konuştu.

Boltaç, daha sonra kendisine yöneltilen soruları yanıtladı.

