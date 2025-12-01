Tarsus Kaymakamı Mehmet Ali Akyüz, İlçe Emniyet Müdürü Kaplan'ı kabul etti

MERSİN - Tarsus Kaymakamı Mehmet Ali Akyüz, İlçe Emniyet Müdürlüğüne atanan Ali Kaplan'ı kabul etti.
Kaymakam Akyüz, makamında görüştüğü Kaplan'a yeni görevinde başarı diledi.
Kaplan da desteğinden dolayı Akyüz'e teşekkür etti.
Türkiye’de Çocuk İşçi Olmak: Sömürü, İhmal ve Korunması Gereken Haklar
Vali Yılmaz Bir Yıl Daha Görev Yapacak
Ayrışma Değil, Birleşme Vakti!
Algı Yönetimi ve Olgu Gerçeği
Temizlik malzemeleri ne kadar güvenli?
Ölünün arkasından teneke çalmak!
Ekranların Işığında Kaybolan Sağlık: Modern Yorgunluğun Sessiz Hikâyesi
İhtiyaç, Menfaat ve Siyaset