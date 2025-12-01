İlginizi Çekebilir

Osmaniye’de silahlı pusu girişimi kamerada: 3 şüpheli tutuklandı
Adana'da sokakta çocuğunu darbeden yabancı uyruklu baba tutuklandı
Mersin'de Uluslararası Akdeniz Tekstil Fuarı 14 Ocak'ta başlayacak
Quick Finansall toplantısı Elazığ'da gerçekleştirildi
Antalya’da kaçakçılık ve sahtecilik operasyonlarında 4 kişi tutuklandı
Adana'da 15 yeni ambulans hizmete girecek
Kumluca'da ihtiyaç sahiplerine yakacak desteği
Mersin'de palet imalathanesinde çıkan yangın söndürüldü
Antalya'da bir haftada 74 bin 53 araç ve sürücü denetlendi
Antalya'da motosiklet sürücüleri denetlendi

Tarsus Kaymakamı Mehmet Ali Akyüz, İlçe Emniyet Müdürü Kaplan'ı kabul etti

Tarsus Kaymakamı Mehmet Ali Akyüz, İlçe Emniyet Müdürü Kaplan

Tarsus Kaymakamı Mehmet Ali Akyüz, İlçe Emniyet Müdürü Kaplan'ı kabul etti

MERSİN - Tarsus Kaymakamı Mehmet Ali Akyüz, İlçe Emniyet Müdürlüğüne atanan Ali Kaplan'ı kabul etti.

Kaymakam Akyüz, makamında görüştüğü Kaplan'a yeni görevinde başarı diledi.

Kaplan da desteğinden dolayı Akyüz'e teşekkür etti.



Yurt Dünya 1.12.2025 17:34:28 0
Anahtar Kelimeler: tarsus kaymakamı mehmet ali akyüz ilçe emniyet müdürü kaplan'ı kabul etti

YAZARLAR

Av.Elif Bengü Çelik

Türkiye’de Çocuk İşçi Olmak: Sömürü, İhmal ve Korunması Gereken Haklar
Bahri Çolpan

Vali Yılmaz Bir Yıl Daha Görev Yapacak
Doç. Dr. Ökkeş Hakan Miniksar

Ayrışma Değil, Birleşme Vakti!
Doç.Dr.Fazıl Nacar

Algı Yönetimi ve Olgu Gerçeği
Dr. Adem Kıdık

Temizlik malzemeleri ne kadar güvenli?
Dr. Fahrettin Şanal

Ölünün arkasından teneke çalmak!
Ecz. M.Akif Maskan

Ekranların Işığında Kaybolan Sağlık: Modern Yorgunluğun Sessiz Hikâyesi
Prof. Dr. Mustafa Fedai Çavuş

İhtiyaç, Menfaat ve Siyaset

İlginizi Çekebilir

1

Osmaniye’de silahlı pusu girişimi kamerada: 3 şüpheli tutuklandı

2

Adana'da sokakta çocuğunu darbeden yabancı uyruklu baba tutuklandı

3

Mersin'de Uluslararası Akdeniz Tekstil Fuarı 14 Ocak'ta başlayacak

4

Quick Finansall toplantısı Elazığ'da gerçekleştirildi

5

Antalya’da kaçakçılık ve sahtecilik operasyonlarında 4 kişi tutuklandı

6

Adana'da 15 yeni ambulans hizmete girecek

7

Kumluca'da ihtiyaç sahiplerine yakacak desteği

8

Mersin'de palet imalathanesinde çıkan yangın söndürüldü

9

Antalya'da bir haftada 74 bin 53 araç ve sürücü denetlendi

10

Antalya'da motosiklet sürücüleri denetlendi