Tat Gıda sürdürülebilir tarım ve dijitalleşme hedeflerini paylaştı

İSTANBUL - Tat Gıda, gıda sektöründe sürdürülebilirlik, tarım ve üretim modellerinin ele alındığı Sürdürülebilir Gıda Zirvesi'ne katıldı.



Şirketten yapılan açıklamaya göre, Türkiye Gıda Sanayii İşverenleri Sendikası (TÜGİS) ile Sürdürülebilirlik Akademisi işbirliğinde İstanbul'da düzenlenen zirveye Tat Gıda, "Altın Sponsor" desteği verdi.



Tat Gıda Yönetim Kurulu Başkanı Veysel Memiş, sürdürülebilirlik, tarım ve üretim modellerinin masaya yatırıldığı zirve kapsamında gerçekleştirilen "Türkiye Tarımında Dönüşüm: Politikalar, Sürdürülebilir Tarım ve Teknoloji" başlıklı panelde, gıda sanayinde geliştirdikleri somut uygulamaları ve ölçeklenebilir çözüm önerilerini paylaştı.

Açıklamada paneldeki görüşlerine yer verilen Veysel Memiş, 58 yıldır değer üreten markalarının sürdürülebilirliği yalnızca bir söylem olarak değil, kurumsal stratejisinin ayrılmaz parçası olarak ele aldığını vurguladı.

Gıda sektöründe dönüşümü ancak güçlü bir yapı ve geniş paydaş katılımıyla mümkün gördüklerine değinen Memiş, Tat Gıda'nın Bursa Mustafakemalpaşa ve Karacabey ile İzmir Torbalı'da bulunan tesislerinde günlük 11 bin 150 ton domates işleme kapasitesine ulaştığını aktardı.



Memiş, 2050 yılı net sıfır hedefi doğrultusunda dijital tarım teknolojilerini merkeze alan bir dönüşüm yürüttüklerini, sürdürülebilirlik yönetiminin uluslararası standartlarla uyumlu biçimde yapılandırıldığını kaydetti.

Birleşmiş Milletler Küresel İlkeler Sözleşmesi'nin (UNGC) 2023'ten bu yana üyesi olduklarına, 2016'dan itibaren Borsa İstanbul (BIST) Sürdürülebilirlik Endeksi'nde yer aldıklarına işaret eden Memiş, bu yıl açıklanan verilerle dünyadaki 493 gıda şirketi arasında 81 puanla 26. sıraya yükseldiklerini belirtti.



Veysel Memiş, sözleşmeli tarım modelini 1967'den bu yana kesintisiz sürdürdüklerine değinerek, şunları kaydetti:



"2025 yılında sözleşmeli üretim kapsamında 24 bin dekardan fazla alanda üretim yapıldı. Çiftçilere 174 milyon liralık ayni ve nakdi avans desteği sağlandı. Fide ve gübre destekleriyle üretici güçlendirildi. Dijitalleşme, bu modelin temel unsurlarından biri. Güncellenen Tat mobil uygulaması sayesinde tarladan fabrikaya kadar tam izlenebilirlik sağlanıyor. Sektörde bir ilk olan tartım bazlı ekstre sistemiyle, çiftçilerin sevkiyatlarını araç bazında anlık takip edebiliyoruz. Uygulamanın yeni versiyonuyla, kullanıcı sayısında yüzde 19 artış sağlandı."

- ​​​​​​​"Dijital tarım teknolojilerine 30 milyon lira yatırım yaptık"



Memiş, son 5 yılda dijital tarım teknolojilerine 30 milyon lira yatırım yaptıklarını, üretim sahalarının tamamının dijital olarak haritalandığını, verim tahmin modelleri geliştirdiklerini ve karar destek sistemlerinin yaygınlaştırıldığını ifade etti.

Yatırımlarının somut sonuçlarını paylaşan Memiş, şu değerlendirmelerde bulundu:



"Toprak analiz cihazları, nem sensörleri ve dijital böcek tuzaklarıyla verimi yüzde 28 artırdık, yapay zeka destekli domateste etkili su kullanımı yönetimi projesiyle su kullanımını yüzde 23 azalttık. Erken uyarı sistemleri sayesinde pestisit kullanımında bu yıl yüzde 44 oranında azalma sağladık. EBRD ile uzun vadeli yeşil dönüşüm hedeflerimiz doğrultusunda, 2030'a kadar gübre kaynaklı sera gazı emisyonlarını yüzde 30, toksik kimyasal kullanımını yüzde 20, su ayak izini ise hem Tat tarımında hem sözleşmeli çiftçilerde çift haneli oranlarda azaltmayı hedefliyoruz."



Türkiye'nin tarım-enerji entegre pilot uygulamalarından "Horizon Europe PV4Plants" projesiyle aynı arazide tarım ve enerji üretiminin mümkün olduğunu gösterdiklerini aktaran Memiş, Tat Gıda'nın yenilenebilir enerji yatırımlarına da hız verdiğini ve enerji dönüşümünde önemli bir aşamaya geldiklerini anlattı.



Veysel Memiş, Manisa Yunusemre Akçaköy'de devreye aldıkları yaklaşık 2 megavat kapasiteli santralle enerji ihtiyaçlarının yaklaşık yüzde 19'unun güneş enerjisinden karşılandığını, Afyon Dinar Çiçektepe'de kurulumuna başlanan 7,3 megavat kapasiteli GES yatırımının tamamlanmasıyla şirketin elektrik ihtiyacının yüzde 97'sinin yenilenebilir kaynaklardan sağlanacağını sözlerine ekledi.

