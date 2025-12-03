İlginizi Çekebilir

Tarımda sürdürülebilirliğin örnekleri Eco-Talks'ta ele alındı
Antalya'da açılan "İyilik Atölyesi" ile ihtiyaç sahiplerine destek olunacak
TAV Havalimanları ve Havaş'ta üst düzey atamalar
Akdeniz Üniversitesinde 3 Aralık Dünya Engelliler Günü dolayısıyla program düzenlendi
Antakya ilçesinde Dünya Engelliler Günü dolayısıyla etkinlik yapıldı
Mersin, Hatay ve Osmaniye'de Dünya Engelliler Günü'nde etkinlikler düzenlendi
Bozyazi ilçesinde Dünya Engelliler Günü dolayısıyla etkinlik düzenlendi
Antalya'da "Gülümseten Adımlar" projesiyle özel bireyler at binme heyecanı yaşadı
Kadirli ilçesinde asayiş uygulamalarında yakalanan firari 7 zanlı tutuklandı
İzmir'de kanser nedeniyle yaşamını yitiren uzman çavuşun cenazesi Hatay'da defnedildi

TAV Havalimanları ve Havaş'ta üst düzey atamalar

TAV Havalimanları ve Havaş

TAV Havalimanları ve Havaş'ta üst düzey atamalar

İSTANBUL - TAV Havalimanları ve iştiraki Havaş'ta 1 Ocak 2026 itibarıyla geçerli olmak üzere üst düzey yönetim kadrolarında değişiklikler gerçekleştirildi.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, TAV Havalimanları'nda İnsan Kaynakları Grup Başkanı (CHRO) görevine Melis Tunaveli, TAV Havalimanları Havalimanı İşletmelerinden Sorumlu Grup Başkanı (COO) görevine de Havaş Genel Müdürü Mete Erna, atandı.

Görevini Hakan Öker'den devralacak Tunaveli, insan kaynakları alanında 25 yılı aşkın deneyime sahip olan Kariyerine Roche AŞ'de başlayan Tunaveli, Kraft Foods ve Philip Morris International'da liderlik rolleri üstlendi.

Koç Üniversitesi Ekonomi Bölümü lisans derecesine sahip olan Tunaveli, 2018'de Coca Cola İçecek'e (CCI) katıldı. 2018-2023 arasında Türkiye İnsan Kaynakları Direktörü, 2023-2024 arasında İnsan Kaynakları İcra Kurulu Üyesi olarak görev aldı.

Havaş Genel Müdürü Mete Erna, görevini 1 Ocak 2026 itibarıyla Kürşad Koçak'tan devralacak. Havaş'ın Yönetim Kurulu Başkanlığı pozisyonunu üstlenecek olan Koçak, lisans ve yüksek lisans eğitimini İstanbul Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi'nde Uluslararası İlişkiler alanında tamamladı.

Erna, havacılık sektöründe çalışmaya 1995'te Havaş'ta başladı. Kariyeri boyunca Türkiye'de ve yurt dışında sektörde çeşitli hava yolu ve yer hizmetleri şirketlerinde görevler üstlendi.

2014'te yeniden Havaş bünyesine katılarak satış, pazarlama ve iş geliştirme alanında faaliyetlerini sürdüren Erna, Ekim 2017 itibarıyla Satış ve Pazarlama Genel Müdür Yardımcısı olarak görevini yürüttü.

Erna, 1 Temmuz 2020'de Havaş Genel Müdür Vekili, 1 Ekim 2020'de ise Genel Müdür olarak atandı.

- Mehmet Bozdemir Havaş Genel Müdür'ü olarak atandı

Havaş Antrepo İşletme Genel Müdür Yardımcısı Mehmet Bozdemir, 1 Ocak 2026 itibarıyla Havaş Genel Müdür'ü olarak atandı.

Orta Doğu Teknik Üniversitesi Ekonomi Bölümü'nden mezun olan Bozdemir, 1995'te Havaş'a katıldı. Bozdemir, kariyeri boyunca İzmir, Ankara ve Antalya istasyonlarının yanı sıra Genel Müdürlük bünyesinde de çeşitli yönetici pozisyonlarında görev aldı. 2015'ten itibaren İşletme Genel Müdür Yardımcısı olarak görevini sürdüren Bozdemir, 2025'te Antrepo İşletme Genel Müdür Yardımcısı olarak atanmıştı.

Öte yandan Havaş Otobüs İşletme Genel Müdür Yardımcısı Turgay Günaydın, Antrepo İşletme Genel Müdür Yardımcısı pozisyonuna getirildi.

Havaş Teknik ve Lojistik Genel Müdür Yardımcısı Erol Kazcı da TAV Havalimanları Holding'de Kıdemli Teknik Eksper olarak atandı.



Ekonomi 3.12.2025 18:59:19 0
Anahtar Kelimeler: tav havalimanları ve havaş'ta üst düzey atamalar

YAZARLAR

Av.Elif Bengü Çelik

Türkiye’de Çocuk İşçi Olmak: Sömürü, İhmal ve Korunması Gereken Haklar
Bahri Çolpan

Herkes Bir Engelli Adayıdır
Doç. Dr. Ökkeş Hakan Miniksar

Ayrışma Değil, Birleşme Vakti!
Doç.Dr.Fazıl Nacar

Algı Yönetimi ve Olgu Gerçeği
Dr. Adem Kıdık

Temizlik malzemeleri ne kadar güvenli?
Dr. Fahrettin Şanal

Ölünün arkasından teneke çalmak!
Ecz. M.Akif Maskan

Ekranların Işığında Kaybolan Sağlık: Modern Yorgunluğun Sessiz Hikâyesi
Prof. Dr. Mustafa Fedai Çavuş

İhtiyaç, Menfaat ve Siyaset

İlginizi Çekebilir

1

Tarımda sürdürülebilirliğin örnekleri Eco-Talks'ta ele alındı

2

Antalya'da açılan "İyilik Atölyesi" ile ihtiyaç sahiplerine destek olunacak

3

TAV Havalimanları ve Havaş'ta üst düzey atamalar

4

Akdeniz Üniversitesinde 3 Aralık Dünya Engelliler Günü dolayısıyla program düzenlendi

5

Antakya ilçesinde Dünya Engelliler Günü dolayısıyla etkinlik yapıldı

6

Mersin, Hatay ve Osmaniye'de Dünya Engelliler Günü'nde etkinlikler düzenlendi

7

Bozyazi ilçesinde Dünya Engelliler Günü dolayısıyla etkinlik düzenlendi

8

Antalya'da "Gülümseten Adımlar" projesiyle özel bireyler at binme heyecanı yaşadı

9

Kadirli ilçesinde asayiş uygulamalarında yakalanan firari 7 zanlı tutuklandı

10

İzmir'de kanser nedeniyle yaşamını yitiren uzman çavuşun cenazesi Hatay'da defnedildi