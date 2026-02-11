TAV İşletme Hizmetleri ile Kepler Club'dan misafir deneyimini geliştiren işbirliği

İSTANBUL - TAV İşletme Hizmetleri ve Kepler Club, havalimanlarında misafir deneyimini geliştiren stratejik işbirliğine imza attı.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, TAV İşletme Hizmetleri ile teknoloji destekli dinlenme çözümleri geliştiren Kepler Club arasında imzalanan anlaşma, havalimanlarında değişen seyahat alışkanlıklarına yanıt veren yenilikçi misafirperverlik konseptlerinin hayata geçirilmesini amaçlıyor.

TAV İşletme Hizmetleri'nin küresel operasyonel uzmanlığı ile Kepler Club'ın teknoloji odaklı, alanı verimli kullanan dinlenme çözümlerini bir araya getiren işbirliği, yolcuların konforunu, esnekliğini ve iyi yaşam deneyimini artıracak yeni hizmetlerin geliştirilmesine odaklanıyor.

İşbirliği ile mevcut havalimanı misafirperverlik alanlarını tamamlayan, zenginleştiren ve deneyimi daha ileri taşıyan bütüncül çözümler sunulması hedefleniyor.

Seyahat alışkanlıkları hızla değişirken günümüz yolcuları kısa aktarmalar, uzun bekleme süreleri, erken kalkışlar ve geç varışlar arasında daha esnek, pratik ve kişiselleştirilmiş çözümler arıyor.

Seyahat sırasında dinlenmek, yenilenmek, eğlenmek ve kendini toparlamak için kolay ve erişilebilir alternatiflere duyulan ihtiyaç giderek artarken, esnek havalimanı konaklama çözümlerine olan talep de yükseliyor.

TAV İşletme Hizmetleri ve Kepler Club, bu değişen beklentilere yanıt olarak esnek kullanım senaryolarına sahip yeni misafirperverlik formatları geliştirerek yolculara havalimanında zamanlarını değerlendirme konusunda daha fazla seçenek ve kontrol sunmayı hedefliyor.

- Dinlenme ve yenilenme odaklı entegre konsept

TAV İşletme Hizmetlerinin havalimanı özel yolcu salonu markası Primeclass, farklı yolcu ritimleri ve bekleme sürelerini merkeze alan deneyim odaklı yaklaşımıyla havalimanı misafirperverliğini yeniden tanımlıyor.

İşbirliği, Primeclass ekosistemini, dinlenme, yenilenme ve toparlanma odaklı tamamlayıcı çözümlerle daha da güçlendirmeyi hedefliyor.

Bu yeni konsept, bağımsız hizmetler olarak değil, özel yolcu salonu (lounge), dinlenme ve sosyal alanlarla entegre, bütüncül bir misafirperverlik deneyiminin parçası olarak konumlanıyor. Yeni konseptle kısa süreli konaklayan yolculara da, daha uzun süreli kalanlara da aynı etkinlikte hizmet sunulurken hem misafirler hem de havalimanı iş ortakları için havalimanı ortamlarının genel değerini ve işlevselliğini artırmak hedefleniyor.

TAV İşletme Hizmetleri ile Kepler Club arasındaki işbirliği, havalimanlarının hizmet çeşitliliğini artırmasına, alanlarını daha verimli kullanmasına ve rekabet gücünü yükseltmesine katkı sağlamayı amaçlıyor.

- Dinlenmeyi kişiselleştiren işbirliği

Açıklamada görüşlerine yer verilen TAV Havalimanları Ticari İşler Grup Başkanı ve TAV İşletme Hizmetleri Üst Yöneticisi (CEO) Aude Ferrand, havalimanı misafirperverliğinin misafir deneyimini sürekli geliştirecek şekilde evrilmesi gerektiğini belirtti.

Ferrand, otoparktan lounge'a, hızlı geçişten karşılama hizmetlerine kadar uçtan uca bir yolculuk sunduklarını vurgulayarak, "Geleneksel otel ile lounge arasında konumlanan, ileri teknolojiye sahip Kepler Club ile işbirliği yapmaktan memnuniyet duyuyoruz. Bu ortaklık, teknoloji ile insan dokunuşu arasındaki doğru dengeyi koruyarak misafirperverlik portföyümüzü genişletmemizi sağlıyor." ifadelerini kullandı.

Kepler Club Kurucusu ve CEO'su Ömer Alaettinoğlu uykunun temel bir insan ihtiyacı olduğunu ancak yolcuların, bulundukları her yerde anlamlı ve kişiselleştirilmiş deneyimler aradığını kaydetti.

Dinlenmeyi teknoloji destekli, kişisel bir deneyime dönüştürdüklerinin altını çizen Alaettinoğlu, "TAV İşletme Hizmetleri ile gerçekleştirdiğimiz bu işbirliği, ortak vizyon ve misafir deneyimi odağında, küresel ölçekte yeni projeler geliştirmek için güçlü bir zemin oluşturuyor." değerlendirmesinde bulundu.