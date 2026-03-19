TAV işletmesindeki üç havalimanı dünya sıralamasında yer aldı

İSTANBUL - TAV Havalimanları, Skytrax "Dünyanın En İyi 100 Havalimanı" listesine Ankara ve Medine'nin ardından Almatı'yı da ekledi.



TAV Havalimanları'ndan yapılan açıklamaya göre, Skytrax ödülleri, Londra'da Passenger Terminal Expo (PTE) kapsamında düzenlenen törenle açıklandı.



TAV Havalimanları tarafından işletilen Almatı Havalimanı, yolcu değerlendirmeleriyle belirlenen Skytrax "Dünyanın En İyi 100 Havalimanı" listesine 89. sıradan giriş yaptı. Listede, TAV Havalimanları tarafından işletilen Ankara Esenboğa ve Medine havalimanları da yer aldı.

Almatı Havalimanı ayrıca "Orta Asya/CIS Bölgesi'nin Temiz Havalimanı" ve "Havalimanı Personeli" kategorilerinde ödüle layık görülürken, Medine Havalimanı "Orta Doğu'nun Bölgesel Havalimanı" seçildi. Ankara Esenboğa, İzmir Adnan Menderes, Milas-Bodrum, Tiflis, Riga ve Üsküp havalimanları da kendi kategorilerinde üst sıralarda yer aldı.



Etkinliğe 120'den fazla ülkeden iki binden fazla sektör temsilcisinin katılırken, TAV Technologies, havalimanı bilişim çözümlerini de sergiledi.

Etkinlik kapsamında düzenlenen konferansta TAV Havalimanları Ticari İşlerden Sorumlu Grup Başkanı ve TAV İşletme Hizmetleri Üst Yöneticisi (CEO) Aude Ferrand, "Kişiselleştirilmiş Seyahat-Aşırı Kişiselleştirme Yolcu Deneyiminin Geleceği mi?" başlıklı panelde konuşmacı olarak yer aldı. Ferrand ayrıca "Akıllı Kişiselleştirme: Havalimanı Ekosisteminde Misafirperverliği ve Değeri Yükseltmek" başlıklı bir sunum da gerçekleştirdi.



Almatı Havalimanı CEO'su Göker Köse ise "Hava Tarafı Gelişiminde Sürdürülebilir Büyüme ve Dijital İnovasyonlar" başlıklı panelde konuşmacı olarak yer alırken, TAV Havalimanları Bilgi Teknolojileri Grup Başkanı ve TAV Technologies CEO'su Kerem Öztürk ile TAV İşletme Hizmetleri Pazarlama ve Dijital Çözümler İcra Kurulu Üyesi Aylin Alpay ise "Seyahat Bağlantısındaki Eksik Halka" başlıklı oturumda konuşmacı oldu.



Skytrax Dünya Havalimanı Ödülleri, 565'ten fazla havalimanındaki hizmet ve tesisleri kapsayan küresel müşteri memnuniyeti araştırmasına dayanıyor.

- "Geçen yıl toplam 113 milyon yolcuya hizmet verdik"

Açıklamada görüşlerine yer verilen TAV Havalimanları İcra Kurulu Başkanı Serkan Kaptan, 8 ülkede 15 havalimanı işlettiklerini ve yolculara en iyi seyahat deneyimini sunmak için çalıştıklarını belirtti.

Geçen yıl toplam 113 milyon yolcuya hizmet verdiklerini aktaran Kaptan, "Yolcu değerlendirmeleriyle belirlenen Skytrax programında yer alan tüm havalimanlarımız her yıl puanlarını arttırıyor ve sıralamalarda ilerliyor. En iyi 100 arasına giren havalimanı sayımızı bu yıl üçe çıkarttık. 8 havalimanımız kendi kategorilerinde en iyiler arasında." ifadelerini kullandı.

Skytrax CEO'su Edward Plaisted da bu ödülün, yolcuların olumlu izlenimlerini yansıttığını aktardı.



Anket geri bildirimlerinin, yolcuların açık yönlendirmeleri, özenli hizmeti ve yolculuk boyunca güven veren yaklaşımı özellikle takdir ettiğini gösterdiğine değinen Plaisted, söz konusu niteliklerin havalimanı personeli tarafından tutarlı biçimde sunulduğunu kaydetti.

