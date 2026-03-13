İSTANBUL - Tay Group iştiraklerinden Taypa Tekstil, tasarım ve AR-GE belgelerini aynı çatı altında topladı.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, Taypa Tekstil, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı onaylı AR-GR Merkezi belgesiyle kurumsal inovasyon altyapısını güçlendirdi.

Tasarım ve AR-GE süreçlerini entegre bir yapı altında yürüten şirket, ürün geliştirmeden sürdürülebilir üretim tekniklerine kadar geniş birçok alanda projeler hayata geçiriyor.

Tekirdağ'ın Ergene ilçesinde 2015'te kurulan ve bünyesinde 1000 metrekarelik AR-GE bölümü bulunan yıkama tesisiyle teknik altyapısını güçlendiren şirket, ürün çeşitlendirme ve geliştirme çalışmalarını AR-GE merkezi çatısı altında sürdürüyor.

Yıkama alanında dünyanın öncü firmalarıyla ortak "workshop"lar düzenleyen şirket, müşteri taleplerini karşılamanın ötesine geçerek trend geliştiren bir moda tedarikçileri arasında yer alıyor.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Taypa Tekstil Genel Müdürü Burak Karaarslan, Tasarım Merkezi'nin ardından AR-GE Merkezi belgesini almaya hak kazandıklarını aktararak, söz konusu gelişmenin, istikrarlı çalışma kültürleri, güçlü ekip sinerjileri ve yenilikçi yaklaşımlarının somut göstergesi olduğunu belirtti.

Tasarım, ürün geliştirme ve üretim süreçlerini entegre yapı altında yöneterek daha hızlı karar alabilen ve daha yüksek katma değer üreten organizasyon yapısı oluşturduklarını vurgulayan Karaaslan, şunları kaydetti:

"Özellikle yıkama teknolojileri, sürdürülebilir üretim prosesleri, yenilikçi ürün ve yüzey geliştirme çalışmalarıyla verimlilik odaklı projelerle müşterilerimize yalnızca üretim değil, çözüm ortaklığı sunuyoruz. Dünyanın önde gelen markalarına hizmet veren bir şirket olarak, trend geliştirme ve teknik bilgi üretme kapasitemizi sürekli güçlendiriyoruz."