TCL Electronics Türkiye'den LÖSEV'li çocuklara sinema odası

İSTANBUL - TCL Electronics Türkiye, Lösemili Çocuklar Sağlık ve Eğitim Vakfı (LÖSEV) ile yürüttüğü sosyal sorumluluk işbirliği kapsamında çocuklar için sinema odası kurdu.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, lösemi tedavisi devam eden çocuklar ve gençler, sinema odasında düzenlenen "Sinema Günü" etkinliğinde buluşarak keyifli anlar yaşadı.

Toplumsal fayda odaklı projelerini sürdürülebilir bir yaklaşım doğrultusunda şekillendiren şirket, LÖSEV ile işbirliği kapsamında çocukların birlikte vakit geçirebileceği yeni alanlar oluşturmayı sürdürüyor. Geçen yıl Ankara'daki LÖSEV Lösemili Çocuklar Köyü'nde bir e-oyun odası kuran şirket, çocukların sosyal hayata katılımını desteklemeyi hedefliyor.

Projenin ikinci aşaması kapsamında şirket, ürün gamındaki büyük ekran seçeneklerinden 115 inç QD-Mini LED teknolojisine sahip televizyonuyla mevcut toplantı salonunu akustik kaplama ve uygun altyapıyla yenileyerek, çocuklara tedavi süresince moral sağlayacak bir sinema ortamı hazırladı.

Ramazan ayında iki seans olarak gerçekleştirilen etkinlikte bir araya gelen lösemili çocuklar, ebeveynleriyle sinema odasında film izledi. Ardından lösemili gençlerle ikinci seans gerçekleştirildi.

Öte yandan, söz konusu etkinlik, 10'dan fazla gönüllü medya partnerinin ve TCL Electronics Türkiye Genel Müdürü Timo Xu'nun katılımıyla yapıldı.

- "Çocukların hayatına dokunan projeleri önemsiyoruz"

Açıklamada görüşlerine yer verilen TCL Electronics Türkiye Genel Müdürü Timo Xu, LÖSEV ile yürüttükleri işbirliğini uzun vadeli bir sosyal sorumluluk yaklaşımının önemli bir parçası olarak gördüklerini belirtti.

Xu, çocukların hayatına dokunan projeleri devam ettirmeyi önemsediklerini vurgulayarak, şunları kaydetti:

"Geçtiğimiz yıl LÖSEV Lösemili Çocuklar Köyü'nde kurduğumuz e-oyun odasıyla başlattığımız bu yolculuğu, bu yıl hayata geçirdiğimiz sinema odasıyla devam ettiriyoruz. Çocukların bir araya gelebileceği ve sosyal bağlarını güçlendirebileceği alanlar oluşturmayı değerli buluyoruz. Toplumsal fayda odağında hayata geçirdiğimiz bu çalışmalarla çocukların mutluluğuna katkı sağlamayı sürdüreceğiz."



