TEB ile EBRD'den yeşil dönüşüm için 100 milyon avroluk anlaşma

İSTANBUL - Türk Ekonomi Bankası (TEB), Avrupa İmar ve Kalkınma Bankası (EBRD) ile yeşil ekonomi yatırımlarını hızlandırmak amacıyla 100 milyon avro tutarında finansman anlaşması imzaladı.

TEB'den yapılan açıklamaya göre, EBRD tarafından yürütülen Yeşil Ekonomi Finansman Programı (GEFF II) kapsamında sağlanacak finansmanla, Türkiye genelindeki kurumsal firmaların, KOBİ'lerin ve bireysel tüketicilerin kaynak verimliliği, enerji tasarrufu ve sürdürülebilirlik alanlarındaki yatırımları desteklenecek.

Söz konusu 100 milyon avroluk kaynak, enerji verimli ekipman yatırımları, yenilenebilir enerji çözümleri, su, atık ve kaynak kullanımında verimlilik artırıcı projelerin finansmanında kullanılacak. Ayrıca müşteriler, uygun projeler için EBRD tarafından geliştirilen teknik danışmanlık hizmetinden de faydalanabilecek.

İki kurum arasındaki işbirliğini güçlendiren anlaşma, taraflar arasındaki ilk yeşil odaklı işlem olma özelliği taşıyor. Programla, işletmelerin enerji maliyetlerini düşürmesine katkı sağlanması, emisyon azaltıcı yatırımların teşvik edilmesi ve sürdürülebilirlik standartlarının yaygınlaştırılması hedefleniyor.

- "Müşterilerin yeşil dönüşümü desteklenecek"

Açıklamada görüşlerine yer verilen TEB Kurumsal ve Kurumsal Yatırım Bankacılığı Genel Müdür Yardımcısı Ömer Yenidoğan, finans sektörünün, düşük karbonlu ve kapsayıcı ekonomiye geçişi hızlandırmada kritik rol oynadığına inandıklarını belirtti.

Finansman kaynağının, müşterilerin yeşil dönüşümünü, hedefli ve etkili finansman çözümleriyle destekleyeceğini aktaran Yenidoğan, şunları kaydetti:

"EBRD ile işbirliğimiz sayesinde cinsiyet eşitliği, dijital dönüşüm, KOBİ'lerin rekabet gücünün artırılması, iklim dayanıklılığı, yenilenebilir enerji, enerji maliyetlerinin azalması ve yeşil teknolojilere erişim gibi geniş bir yelpazedeki faaliyet alanlarında müşterilerimizin yatırımlarını finanse etmeye devam edeceğiz. Türkiye'de sürdürülebilir finansmanı daha da ileriye taşımaktan memnuniyet duyuyoruz."

EBRD Türkiye Başkan Vekili Oksana Yavorskaya da TEB'in Türkiye'de sürdürülebilir ve kapsayıcı finansmana yönelik bağlılığını desteklemenin, hem bireylere hem de dünyaya hizmet eden dayanıklı finansal ekosistem oluşturma konusundaki ortak vizyonlarını yansıttığını vurguladı.

Yavorskaya, "TEB'in Türkiye'de sürdürülebilir finansmanı genişletme çabalarını desteklemekten gurur duyuyoruz." ifadesini kullandı.



