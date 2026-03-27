"Tecrübe Haliç'te" söyleşisinin konuğu iş insanı Temel Kotil oldu

İSTANBUL - Haliç Üniversitesi, alanında deneyim sahibi isimleri öğrencilerle buluşturduğu "Tecrübe Haliç'te" adlı söyleşi serisinde Çalık Enerji Üst Yöneticisi (CEO) Temel Kotil'i ağırladı.

Üniversiteden yapılan açıklamaya göre, Haliç Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Enes Eryarsoy, akademisyenler ve öğrencilerin katıldığı programda Kotil, kariyer yolculuğunun yanı sıra Türkiye'nin savunma sanayisi ve havacılık alanındaki gelişimini değerlendirdi.

Program, öğrencilerin sorularının yanıtlanmasının ardından Eryarsoy'un, Kotil'e Haliç'in tarihi ve kültürel dokusunu yansıtan bir hediyeyi takdim etmesiyle tamamlandı.

Açıklamada etkinlikteki görüşlerine yer verilen Kotil, içinde bulunulan dönemin zorlukların yanı sıra önemli fırsatlar barındırdığını, öğrencilerin değişime hızlı uyum sağlamasının ve kendilerini sürekli geliştirmesinin önem taşıdığını, süreci doğru değerlendiren bireylerin geleceğin şekillenmesinde söz sahibi olabileceğini belirtti.

Başarının süreklilik gerektiren bir süreç olduğunu ve öğrencilerin akademik başarının yanı sıra üretkenliğe de odaklanması gerektiğine dikkati çeken Kotil, bireyin hayat boyunca ortaya koyduğu toplam değerin, onu farklılaştıran en önemli unsur olduğunu ifade etti.

Öğrenciyken gösterdiği yoğun çalışma disiplinine değinen Kotil, "Öğrenciyken çok çalışıyordum. Gerekirse uykusuz kalıyordum çünkü öğrenmek istiyordum. Hatta bazen günde yirmi beş saat çalıştığım zamanlar oldu." değerlendirmesini yaptı.

- "Yapay zeka doğru kullanıldığında güçlü bir araç"

Kotil, öğrencileri yapay zeka ve mühendislik alanlarında yetkinlik kazanmaya davet ederek, yapay zekanın doğru kullanıldığında güçlü bir araç olduğunu aktardı.

Türk Havacılık ve Uzay Sanayii (TUSAŞ) bünyesinde yürütülen projelerde Türkiye'nin savaş uçağı tasarımında ileri teknolojileri kullanan ülkeler arasında yer aldığını ve dijital ikiz teknolojileri sayesinde sistemlerin üretim öncesinde test edilip geliştirilebildiğine değinen Kotil, şunları kaydetti:

"Pandemi döneminde de üretim ve geliştirme faaliyetleri kesintisiz devam etti. Üniversite öğrencileri bu süreçte projelere aktif olarak dahil edildi ve önemli katkılar sundu. Dünya düzeni hızlı bir dönüşüm sürecinden geçiyor. Mevcut dönem, bir geçiş süreci. Bu tür dönemlerde kendini geliştiren ve çalışan bireyler öne çıkar. Büyük hedefler koyun, disiplinli çalışın ve karşınıza çıkan fırsatları iyi değerlendirin."



Ekonomi 27.03.2026 14:31:53 0
Anahtar Kelimeler: "tecrübe haliç'te" söyleşisinin konuğu insanı temel kotil oldu

YAZARLAR

Av.Elif Bengü Çelik

İşten Çıkış Kodu ve Yeni Düzenleme İle İşçinin Hakları
Bahri Çolpan

Osmaniye Değişmeli
Doç. Dr. Ökkeş Hakan Miniksar

İftar Yemeğinin Ardından
Doç.Dr.Fazıl Nacar

6 Şubat Depreminin 3. Yılında Şehirlerimizdeki Değişim
Dr. Adem Kıdık

Temizlik malzemeleri ne kadar güvenli?
Dr. Fahrettin Şanal

İyilere Rahmet, Kötülere Zahmet!
Ecz. M.Akif Maskan

Ramazan Bitti: Vücudumuzda Neler Değişti?
Prof. Dr. Mehmet Ali Kırpık

Çok Okuyan mı, Çok Gezen mi Bilir?
Prof. Dr. Mustafa Fedai Çavuş

Değişim ve Konformizm

