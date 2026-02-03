İlginizi Çekebilir

"Tedavideki gelişmeler sayesinde kanser, kronik hastalık olma yolunda" değerlendirmesi

ANTALYA - SERVET TÜMER - Ankara Hematoloji ve Onkoloji Derneği Başkanı Prof. Dr. Fevzi Altuntaş, son yıllarda tanı ve tedavideki gelişmeler sayesinde kanser hastalığında sağ kalım oranlarında artış olduğunu belirterek, "Günümüzde kanser bir kronik hastalık olma yolunda. Birçok önemli kanserde artık kanseri kronik bir hastalık gibi, şeker hastalığı gibi, yüksek tansiyon gibi tedavi ve takip yapmaktayız." dedi.

Antalya'nın Belek Turizm Merkezi'ndeki bir otelde gerçekleştirilen 6. Hematoloji ve Onkoloji Kongresi ve 4 Şubat Dünya Kanser Günü dolayısıyla AA muhabirine açıklamalarda bulunan Altuntaş, uluslararası katılımlı kongrede, kanser tedavisindeki son gelişmelerin tartışıldığını söyledi.

Aynı zamanda Akademik Hematoloji ve Onkoloji Kongresi Başkanı olan Prof. Dr. Altuntaş, dünyada kanser vakalarının arttığını ama aynı şekilde tedavideki başarı oranlarının da yükseldiğini dile getirerek, bunda ulaşım olanaklarının, teknolojinin ve yenilikçi tedavilerin gelişmesi, tedavide yapay zekanın kullanılması, dijitaleşmenin tanı ve tedavide kullanılması gibi birçok faktörün etkili olduğunu bildirdi.

Akademik yapıların ve akademisyenlerin yoğun çabası ve klinik araştırmaların da bu başarıda önemli bir etkiye sahip olduğuna dikkati çeken Altuntaş, şöyle devam etti:

"Dünyada kanser alanında başarı oranları artarken bunda en önemli tetikleyicinin, başarıdaki en önemli faktörün klinik araştırmalar olduğunu söyleyebiliriz. Dünyada kanser hastalığında sağ kalım oranları iyileşiyor ise yaşam kalitesi iyileşiyor ise en önemli faktör klinik araştırmalardır. Bu nedenle klinik araştırmalara katılmayı teşvik edelim, katılmak için gönüllü olalım. Kanser hastalığında başarı her geçen gün artmakta. Bu gerek hematolojik kanserler dediğimiz lösemi, lenfoma, multipl myeloma gerekse akciğer, mide ve kolorektal kanserler dediğimiz solid tümörlerde son 30 yılla kıyasladığımız zaman kanserde başarı en az 2-3 kat artmıştır."

Altuntaş, bazı kanserlerin tedavisinde başarı oranlarının daha yüksek olduğunu ifade etti.

Bunda birçok faktörün etkili olduğunu vurgulayan Altuntaş, "Hastalara vereceğimiz mesaj şudur, umutsuz değilsiniz. Her geçen gün yeni bir ilaç bulunuyor, uygulama, yöntem devreye giriyor. Bu nedenle bu uygulamalara, tedavilere katılmamız, gönüllü olmamız lazım. Klinik araştırmalara katılmak son derece önemli, teşvik etmek lazım. Gönüllü olmalı. Bu gelişmeler klinik araştırmalar sayesinde olmakta." diye konuştu.

- 4 Şubat Dünya Kanser Günü'nün teması: "Eşsizlikle Birleşmiş"

Prof. Dr. Altuntaş, 4 Şubat Dünya Kanser Günü'nde tüm dünyada kanser alanında bilgilendirme, bilinçlendirme, farkındalık etkinlikleri yapıldığını hatırlattı.

Dünya Kanser Günü temasının 2025-2027 yılları için "Eşsizlikle Birleşmiş" olarak belirlendiğini aktaran Altuntaş, bu temanın, kanserle mücadeledeki bireyselliği ve toplumsal dayanışmayı aynı potada eriten oldukça derin bir anlam ifade ettiğini dile getirdi.

Bu yaklaşımın kişiselleştirilmiş tedaviyi, kişiselleştirilmiş izlemi, kişiselleştirilmiş desteği, multidisipliner anlamda yapıyı işaret ettiğinin altını çizen Altuntaş, "Bu nedenle biz diyoruz ki kanserde duvarlar yok, kanserde dijitalleşmenin, teknolojinin, teletıbbın, sanal kontrollerin ve sanal muayenelerin olduğu bir dönemdeyiz. Kanserde hekime ulaşamama, hastaneye ulaşamama, merkeze ulaşamama sorununun olmadığı bir dönemdeyiz. Bu nedenle hastalarımıza diyoruz ki, gerek kanserin erken teşhisinde gerek tedavide gerekse takipte ulaşım probleminiz yok. Sadece duyarlı olalım. Kontrollerimizi yaptıralım, kanserin önlenmesi için alkol, sigara, obeziteyle mücadele edelim. Sağlıklı yaşamı teşvik edelim." ifadelerini kullandı.

- Kanserin tedavisinde birçok faktör etkili

Altuntaş, kanserin tedavideki gelişmeler nedeniyle ölümcül bir hastalık değil, kronik bir hastalığa dönüştüğü yönündeki görüşlere katıldığını belirterek, şu değerlendirmede bulundu:

"Kanser kronik bir hastalık mı, belki bundan 30 yıl önce konuşuyor olsaydık 'hayır' diyecektik ama artık günümüzde kanser bir kronik hastalık olma yolunda. Birçok önemli kanserde artık kanseri kronik bir hastalık gibi, şeker hastalığı gibi, yüksek tansiyon gibi tedavi ve takip yapmaktayız. Bunda birçok faktör etkili. Özellikle geliştirilmiş yeni ilaçlar, hastalık temellerini daha iyi anlamamız, mekanizmasını daha iyi anlamamız, buna yönelik bireyselleştirilmiş tedaviler, buna yönelik akıllı ilaçların geliştirilmiş olması kanseri artık kronikleştirmekte. Kanser belki durmakta ama kontrol altında durmakta. Belli bir süre sonra ise bu kanserler tekrarladığı zaman başka bir ilaçla bu hastalık kontrol altına alınmakta ve hasta uzun süre yaşamakta."



