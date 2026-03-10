İlginizi Çekebilir

Tefenni ve Yeşilova ilçelerinde çocuklara afet bilinci tiyatroyla anlatıldı

BURDUR - Burdur'un Yeşilova ve Tefenni ilçelerinde, çocuklarda afetlerde doğru davranış bilincini geliştirmek amacıyla tiyatro oyunu sahnelendi.

İlkokul 3 ve 4. sınıf öğrencilerine, afet farkındalığı oluşturmak için hazırlanan oyunda, İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü'nde (AFAD) staj yapan Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Afet Yönetimi ve Acil Yardım bölümü öğrencileri sahne aldı.

"Sarsıntı Timi'nin Büyük Görevi" isimli oyunda, çocuklara afet anında yapılması gerekenler anlatıldı.

Oyunla, çocuklara afet anında doğru davranış biçimleri eğlenceli ve öğretici bir dille aktarıldı.



