İlginizi Çekebilir

Alanya'da yerleşik Alman evinde ölü bulundu
Burdur'da düzenlenen operasyonda tarihi eserler ele geçirildi
Arsuz ve Payas ilçelerinin kıyı şeridinde temizlik yapıldı
Çorum İş İnsanları Platformu üyeleri Müftü Yığman'ı ziyaret etti
Antakya'da iki mahalleyi bağlayan köprü ulaşıma açıldı
Akdeniz ilçesinde çökme riski olan metruk bina kontrollü yıkıldı
Mersin'de takibe alınan cipte 27 litre sentetik uyuşturucu ele geçirildi
Adana'da ramazan ayı dolayısıyla fırınlar denetlendi
Antalyaspor, Fenerbahçe maçına odaklandı
Burdur'da badem ağaçları çiçek açtı

Tek Dünya Karadeniz Vakfı'ndan Guyana'da eğitime destek

Tek Dünya Karadeniz Vakfı

Tek Dünya Karadeniz Vakfı'ndan Guyana'da eğitime destek

İSTANBUL - Tek Dünya Karadeniz Vakfı, Guyana'da teknik ve mesleki eğitimi desteklemek amacıyla Government Technical Institute (GTI) bünyesinde AutoCAD Teknoloji Laboratuvarı açtı.

Vakıftan yapılan açıklamaya göre, Georgetown'da gerçekleştirilen açılış töreniyle hizmete giren laboratuvar, mühendislik ve teknik alanlarda eğitim gören öğrencilerin sektör standartlarında dijital araçlara erişimini artırmayı hedefliyor.

Proje kapsamında, Karadeniz Holding'in kurucusu Rauf Osman Karadeniz'in vizyonunu yaşatmak amacıyla AutoCAD tabanlı eğitimlerde kullanılmak üzere 26 adet yüksek performanslı masaüstü bilgisayar, enstitünün kullanımına sunuldu.

Laboratuvarın, GTI bünyesindeki farklı programlarda öğrenim gören yaklaşık bin birinci ve ikinci sınıf mühendislik öğrencisine her yıl hizmet vermesi planlanıyor.

Açılışa, Guyana Eğitim Bakanlığı temsilcileri, akademisyenler, öğrenciler ve Karpowership Guyana yetkilileri katıldı. Törenin ardından, GTI öğrencileri tarafından AutoCAD uygulamalarına yönelik canlı sunumlar gerçekleştirildi.

Vakıf, "Tek Dünya" felsefesiyle dünyanın her yerinde eğitimden çocuk refahına, kadınların güçlendirilmesinden insani yardıma uzanan sosyal etki çalışmalarını, faaliyet gösterilen coğrafyaların ihtiyaçlarına göre şekillendiriyor.

- "Öğrencileri iş hayatına daha donanımlı hazırlayacak"

Açıklamada görüşlerine yer verilen Government Technical Institute Müdürü Collis Bess, desteğin teknik eğitim kalitesini artırarak öğrencileri iş hayatına daha donanımlı hazırlayacağını belirtti.

Guyana Eğitim Bakanlığı Teknik Eğitimden Sorumlu Başkan Yardımcısı Ritesh Tularam da modern teknik eğitimin Guyana'nın kalkınma vizyonu açısından stratejik önem taşıdığını ve çok paydaşlı işbirliklerinin nitelikli insan kaynağını güçlendirdiğini vurguladı.

Karpowership Amerika Kıtası Ticari Operasyonlar Bölge Direktörü Beyza Özdemir ise "Eğitime yapılan her yatırımın, uzun vadede toplumların gelişimine doğrudan katkı sağladığına inanıyoruz." ifadesini kullandı.




Ekonomi 23.02.2026 16:23:56 0
Anahtar Kelimeler: tek dünya karadeniz vakfı'ndan guyana'da eğitime destek

YAZARLAR

Av.Elif Bengü Çelik

Boşanma Sonrası Nafaka: Ekonomik Güvence ve Adalet
Bahri Çolpan

Tüyü Bitmemiş Yetimlerin Hakkı
Doç. Dr. Ökkeş Hakan Miniksar

Çukurova'yı Neden Seviyorum?
Doç.Dr.Fazıl Nacar

Rezerv Alan İlanının Artıları Ve  Eksileri
Dr. Adem Kıdık

Temizlik malzemeleri ne kadar güvenli?
Dr. Fahrettin Şanal

İyilere Rahmet, Kötülere Zahmet!
Ecz. M.Akif Maskan

Uyku ve Hormonlar: Gece Dinlenirken Vücut Çalışır

Esef Gök

Osmaniye’nin Kalbinde Çatlayan Duvarlar: Aile Çökerse Vatan Çöker!
Prof. Dr. Mehmet Ali Kırpık

İklim Bozukluğu
Prof. Dr. Mustafa Fedai Çavuş

Diploma Enflasyonu ve Aşırı Nitelik Yanılsaması

İlginizi Çekebilir

1

Alanya'da yerleşik Alman evinde ölü bulundu

2

Burdur'da düzenlenen operasyonda tarihi eserler ele geçirildi

3

Arsuz ve Payas ilçelerinin kıyı şeridinde temizlik yapıldı

4

Çorum İş İnsanları Platformu üyeleri Müftü Yığman'ı ziyaret etti

5

Antakya'da iki mahalleyi bağlayan köprü ulaşıma açıldı

6

Akdeniz ilçesinde çökme riski olan metruk bina kontrollü yıkıldı

7

Mersin'de takibe alınan cipte 27 litre sentetik uyuşturucu ele geçirildi

8

Adana'da ramazan ayı dolayısıyla fırınlar denetlendi

9

Antalyaspor, Fenerbahçe maçına odaklandı

10

Burdur'da badem ağaçları çiçek açtı