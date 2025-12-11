Tek elle telefon kullanımı el ve bilek sorunlarına davetiye çıkarıyor

İSTANBUL - Biruni Üniversitesi Meslek Yüksekokulu Öğretim Üyesi fizyoterapist Begüm Büyükerik, akıllı telefonların uzun süre ve yanlış pozisyonda kullanılmasının el, parmak ve bilek üzerinde önemli kas-iskelet sistemi sorunlarına yol açabileceği belirtti.

Üniversiteden yapılan açıklamada görüşlerine yerilen Büyükerik, akıllı telefonların iki elle kullanım için tasarlanmasına rağmen, pek çok kişinin pratiklik nedeniyle tek eli tercih ettiğini ifade etti.



Büyükerik, "Bu alışkanlık özellikle başparmak üzerinde aşırı yük oluşturuyor. Tek elle kullanım başparmak hareketlerini sürekli tekrarlayan bir döngüye sokuyor. Elin diğer bölümü ise telefonu kavramak için gereğinden fazla gergin kalıyor. Bu durum zamanla ağrıya, performans kaybına ve fonksiyonel kısıtlılığa yol açabiliyor." değerlendirmesinde bulundu.

Tek elle telefon tutmanın yalnızca başparmağı değil, elin diğer parmaklarını da etkilediğini anlatan Büyükerik, özellikle "serçe parmak" olarak bilinen beşinci parmakta son yıllarda dikkati çeken deformiteler geliştiğini vurguladı.



Büyükerik, "Smartphone pinky' olarak adlandırılan bu durum giderek yaygınlaşıyor. Özellikle gençler telefonun alt kısmını taşımak için küçük parmaklarını sürekli bükülü pozisyonda kullanıyor." ifadelerini kullandı.

Bu pozisyonun küçük parmak eklemi üzerinde tekrarlayıcı baskı oluşturduğunu belirten Büyükerik, zaman içinde PIP ekleminde çukurlaşma, hafif eğilme, yana kayma ve kemik üzerinde girinti benzeri şekil değişikliklerinin görülebildiğini ve bunların genellikle yumuşak dokuların kronik basınca uyum sağlamasından kaynaklandığını kaydetti.

- "Küçük parmağı taşıyıcı destek olarak kullanmaktan kaçınılmalıdır"

Büyükerik, beşinci parmakta oluşabilecek şekil değişikliklerinin büyük ölçüde önlenebilir olduğunu vurgulayarak, şu önerilerde bulundu:

"Telefonu mümkün olduğunca iki elle kullanmak gerekir. Küçük parmağı taşıyıcı destek olarak kullanmaktan kaçınılmalıdır. Kısa kullanım aralıkları ve düzenli dinlenme molaları verilmelidir. El ve parmaklara yönelik basit germe egzersizlerini gün içine yaymak gerekir. Telefon halkaları ve ergonomik tutuş aparatlarını doğru konumlandırarak yük azaltılmalıdır. Bu önlemler özellikle gençlerde uzun süreli deformite gelişimini belirgin şekilde azaltabilir."

Büyükerik, bilek ve parmaklarda sürekli tekrar eden bükme-açma hareketleri, uygunsuz duruş ve uzun süreli statik pozisyonların kaslara giden kan akımını azalttığını, bu durumun kas yorgunluğunu artırırken, karpal tünel sendromu riskini de yükseltebildiğini kaydetti.



Akıllı telefon kullanımının el kasları üzerindeki uzun dönem etkilerinin gelecekte yapılacak daha kapsamlı çalışmalarla netleşeceğini, erken yaşta doğru kullanım alışkanlığı kazanmanın önemli olduğunu ifade eden Büyükerik, "Gençlerde sağlıklı kullanım davranışlarının yerleşmesi, ilerleyen yaşlarda gelişebilecek tendon, eklem ve sinir sorunlarını önemli ölçüde azaltacaktır." değerlendirmesini yaptı.