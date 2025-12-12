Teknosa Mağazacılar Günü'nü çalışanlarıyla kutladı

İlginizi Çekebilir

İSTANBUL - Sabancı Holding iştiraklerinden Teknosa'nun üst yönetimi, 12 Aralık Mağazacılar Günü dolayısıyla çalışanlarıyla buluştu.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, Teknosa'nın dijital konsepte dönüştürdüğü ilk mağaza Kozyatağı City's İstanbul AVM'de gerçekleşen ziyarete, Sabancı Holding Üst Yöneticisi (CEO) Kıvanç Zaimler, Teknosa Yönetim Kurulu Başkanı Gökhan Eyigün ve Teknosa CEO'su Sitare Sezgin katıldı.

Mağazacılar Günü dolayısıyla gerçekleştirilen kutlama amaçlı etkinlikte, mağaza turu yapıldı ve pasta kesildi.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Sabancı Holding CEO'su Zaimler, mağazacılığın tüketiciyle kurulan bağın ilk ve en güçlü halkası olduğunu belirtti.

Saha ekiplerinin enerjisini yerinde görmekten memnuniyet duyduğunu aktaran Zaimler, "Teknosa'nın dönüşüm yolculuğunda mağazalar kilit rol oynuyor. Bu başarıda emeği olan tüm ekip arkadaşlarımıza teşekkür ediyorum." ifadelerini kullandı.

Teknosa Yönetim Kurulu Başkanı Eyigün de 25 yıldır Türkiye'nin dört bir yanındaki mağazalarda müşterilerle buluştuklarını kaydetti.

Geniş mağaza ağları ve güçlü saha ekipleriyle hizmet verdiklerine değinen Eyigün, "3 bine yakın çalışanımızla teknoloji alışverişinde benzersiz bir deneyim yaşatmak için var gücümüzle çalışmaya devam ediyoruz. Özveriyle çalışan tüm mağaza ekiplerimizin Mağazacılar Günü'nü içtenlikle kutluyorum." değerlendirmesinde bulundu.

Teknosa CEO'su Sitare Sezgin ise şirketi "dijital öncelikli" (digital-first) bir yapıya dönüştürme hedefiyle ilerlerken mağazaları dijital kanallarla entegre ettiklerini vurguladı.

Mağazacılığı perakendenin kalbi olarak nitelendiren Sezgin, şunları kaydetti:

"Mağazacılık hız, enerji, sabır ve büyük bir adanmışlık gerektiriyor. Ama bir o kadar da anlamlı, insana dokunan bir yolculuk. Başta Teknosa'daki çalışma arkadaşlarım olmak üzere sektörü var eden tüm mağaza çalışanlarının günü kutlu olsun."



