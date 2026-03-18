Teknosa'dan Ramazan Bayramı kampanyası

İSTANBUL - Sabancı Holding iştiraklerinden Teknosa, Ramazan Bayramı'na özel farklı ürün gruplarında kampanya başlattı.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, bayram alışverişi için hazırlanan kampanya kapsamında küçük ev aletlerinden televizyona, kulaklıktan dizüstü bilgisayara kadar birçok üründe avantajlı fırsatlar sunuluyor.



Kampanya dahilinde TeknoClub üyeleri için Karcher Easyfix buharlı temizlik makinesi 9 bin 999 lira, Lenovo Ideapad Slim Intel Core I5 dizüstü bilgisayar 27 bin 999 lira, TCL 65 inç 165 ekran 4K UHD Google Mini LED televizyon 63 bin 999 lira, SteelSeries Power Up Bundle oyuncu seti 8 bin 999 liradan tüketicilerle buluşuyor.



Tüm Lenovo tablet ve dizüstü bilgisayarların yanında "Full Destek Paketi" 1999 lira yerine 199 liraya sunulurken, tablet ve dizüstü bilgisayar alışverişlerinde Microsoft Office Bireysel paketi 4 bin 199 lira yerine 1999 liradan alınabiliyor. Kampanya kapsamında Vivo 256 GB akıllı telefonun yanında JBL Tune kablosuz kulaklık hediye ediliyor.



Kişisel bakım ve küçük ev aletleri kategorisinde Babyliss Pro saç kurutma makinesi, Arnica Vena rendeli blender, Remington saç düzleştirici, LG 9 kilogram kurutma makinesi, Philips Lumea Advanced IPL epilasyon cihazı ile Philips 15'i 1 arada 7 serisi erkek bakım kiti, TeknoClub üyelerine özel fiyatlarla satışa sunuluyor.



- Preo'da indirimler uygulanıyor

Teknosa'nın markası Preo ürünlerinde de teknoloji tutkunlarını farklı fırsatlar bekliyor. Bayrama özel Preo koltuk ve halı yıkama makinesi 4 bin 299 lira, 4K Wi-Fi aksiyon kamera 1999 liradan satılıyor.

Mart ayı sonuna kadar sürecek indirimler kapsamında Preo dijital göstergeli mikrodalga fırın 3 bin 599 lira, 1,8 litre ışıklı cam su ısıtıcısı 949,99 lira, 1,8 litre cam ve siyah çay makinesi 1749 lira, 1,5 litre dijital filtre kahve makinesi 2 bin 249 lira, dijital yağ ölçer vücut tartısı 499,99 lira ve dijital vücut tartısı 399,99 lira fiyatla satışa sunulan ürünler arasında yer alıyor.

