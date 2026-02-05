TEMSA 2026'nın ilk Maraton otobüs teslimatlarını gerçekleştirdi

İlginizi Çekebilir

İSTANBUL - TEMSA, Mesnevi Turizm ve Seç Turizm'e toplam 12 adet Maraton otobüs teslim ederek 2026'nın ilk teslimatlarını gerçekleştirdi.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, Sabancı Holding ve PPF Group ortaklığı altında faaliyetlerini sürdüren TEMSA, Avrupa'da büyümesini hızlandırırken Türkiye genelindeki filo teslimatlarına devam ediyor.

Bu kapsamda TEMSA, Mesnevi Turizm'e 29 Ocak'ta 6 adet Maraton teslimatı gerçekleştirdi. Bu teslimatla Mesnevi Turizm'in filosunda yer alan TEMSA markalı araç sayısı 28'e ulaştı.

TEMSA ayrıca Seç Turizm'e de ilk etapta 6 adet Maraton otobüs teslim ederken, 2 adet Maraton otobüsün teslimatını da martta gerçekleştirecek. Böylece Seç Turizm’in filosundaki TEMSA aracı sayısı 33 adede çıkacak.

Açıklamada görüşlerine yer verilen TEMSA Yurt İçi Satış Direktörü Baybars Dağ, Seç Turizm ve TEMSA arasında uzun yıllara dayanan bir işbirliği olduğunu vurgulayarak, söz konusu teslimatla 2026'ya güçlü bir başlangıç yaptıklarını belirtti.

Firmaların tercihlerinde verimlilik, konfor ve sürdürülebilir işletme maliyetlerinin öne çıktığını kaydeden Dağ, "Yılın ilk teslimatlarını Mesnevi Turizm ve Seç Turizm ile gerçekleştirdik. Yeni yatırımlarını ve gelecek dönemdeki planlamalarını TEMSA'dan yana yapmalarından memnuniyet duyuyoruz." ifadelerini kullandı.

Yıl boyunca farklı segmentlerdeki teslimatlarını artırarak iş ortaklarının büyümesine katkıda bulunmaya devam edeceklerini dile getiren Dağ, şunları kaydetti:

"İlk üretimini 1987'de gerçekleştirdiğimiz Maraton, bugün şehirlerarası yolcu taşımacılığında işletmeciler ile yolcuların önceliklerini buluşturan güçlü bir çözüm olarak konumlanıyor. Maraton modelimizin her iki firma tarafından tercih edilmesinde geniş bagaj hacmi, düşük yakıt tüketimi, yolcu koltuklarının sunduğu konfor ve peron görünümü gibi önemli kriterler belirleyici oldu."



