İlginizi Çekebilir

İsrail'in Mescid-i Aksa'yı ibadete kapatması Antalya'da protesto edildi
Kumluca'da şehit ve gazi ailelerine iftar verildi
Vali Şahin, şehit yakınları ve gaziler ile iftar programında bir araya geldi
Anamur Kaymakamı Kemal Duru'dan şehit aileleri ve gazilere ziyaret
Osmaniye’de geleneksel sokak iftarı
Koç Holding 62. Olağan Genel Kurul Toplantısı yapıldı
TSK Mehmetçik Vakfı, Adana'da mevlit okuttu
MHP Feke İlçe Başkanlığınca iftar programı düzenlendi
AK Parti Bozyazı İlçe Başkanlığı iftar programı düzenledi
AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hüseyin Yayman, Osmaniye'de konuştu:

TEMSA Batman Belediyesine 10 yeni araç teslim etti

TEMSA Batman Belediyesine 10 yeni araç teslim etti

TEMSA Batman Belediyesine 10 yeni araç teslim etti

İSTANBUL - TEMSA, Batman Belediyesine 5 adet Fuso Canter ve 5 adet Avenue LF12 otobüs teslimatı gerçekleştirdi.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, Batman Belediyesi, temizlik ve toplu ulaşım çözümlerini daha verimli, güvenli ve çevreci bir yapıya kavuşturmak amacıyla araç filosuna TEMSA markalı 5 adet Fuso Canter ile 5 adet Avenue LF12 dahil etti.

Gerçekleştirilen teslimat törenine, Batman Valisi ve Batman Belediye Başkan Vekili Ekrem Canalp, Batman Vali Yardımcıları Mustafa Caner Culukar ve Ekrem Güngör, Batman Belediye Başkan Yardımcısı Muzaffer Özkan, Batman Beşiri Kaymakamı Muhammed Yılmaz ile TEMSA temsilcileri katıldı.

Yenilikçi tasarımı, performansı ve çevreci özellikleriyle öne çıkan Fuso Canter, belediyelerin hizmet filolarında tercih ediliyor. Batman Belediyesinin filosuna dahil edilen Fuso Canter, 4,5 ton kapasiteleri ve yüksek manevra kabiliyetleriyle özellikle ulaşımı zor bölgelerde temizlik çalışmalarının daha verimli yürütülmesine katkı sağlayacak.

Yeni nesil çevreci motorları ve GSR2 güvenlik paketine sahip araçlar, belediyenin sürdürülebilir hizmet hedeflerine de destek olacak.

Belediyenin filosuna kattığı Avenue LF12 otobüsler ise 12 metre uzunluğu ve 3 kapılı tasarımıyla öne çıkıyor. 27'si koltuk olmak üzere toplam 108 yolcu kapasitesi sunan araçlar, şehir içi toplu taşımada hizmet verecek.

OBD-E dizel motor teknolojisi ve GSR2 güvenlik paketiyle donatılan otobüslerin, yolcu güvenliği ve operasyonel verimlilik açısından Batman Belediyesi'ne avantajlar sağlaması amaçlanıyor.



Ekonomi 17.03.2026 12:55:53
YAZARLAR

Av.Elif Bengü Çelik

Eşten Gizli Birikim Yapmanın Boşanma Davasında Kusur Bakımından Hukuki Sonuçları
Bahri Çolpan

Her Şey Güzellikle Olur
Doç. Dr. Ökkeş Hakan Miniksar

İftar Yemeğinin Ardından
Doç.Dr.Fazıl Nacar

Rezerv Alan İlanının Artıları Ve  Eksileri
Dr. Adem Kıdık

Temizlik malzemeleri ne kadar güvenli?
Dr. Fahrettin Şanal

İyilere Rahmet, Kötülere Zahmet!
Ecz. M.Akif Maskan

Uyku ve Hormonlar: Gece Dinlenirken Vücut Çalışır

Prof. Dr. Mehmet Ali Kırpık

Çok Okuyan mı, Çok Gezen mi Bilir?
Prof. Dr. Mustafa Fedai Çavuş

Değişim ve Konformizm

İlginizi Çekebilir

1

İsrail'in Mescid-i Aksa'yı ibadete kapatması Antalya'da protesto edildi

2

Kumluca'da şehit ve gazi ailelerine iftar verildi

3

Vali Şahin, şehit yakınları ve gaziler ile iftar programında bir araya geldi

4

Anamur Kaymakamı Kemal Duru'dan şehit aileleri ve gazilere ziyaret

5

Osmaniye’de geleneksel sokak iftarı

6

Koç Holding 62. Olağan Genel Kurul Toplantısı yapıldı

7

TSK Mehmetçik Vakfı, Adana'da mevlit okuttu

8

MHP Feke İlçe Başkanlığınca iftar programı düzenlendi

9

AK Parti Bozyazı İlçe Başkanlığı iftar programı düzenledi

10

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hüseyin Yayman, Osmaniye'de konuştu: