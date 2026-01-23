Tera Holding ve Barikat Siber Güvenlik çözüm ortaklarıyla bir araya geldi

İlginizi Çekebilir

İSTANBUL - Tera Holding ve Barikat Siber Güvenlik, siber güvenlik sektörünün gelecek vizyonunu ve stratejik önceliklerini değerlendirmek amacıyla "Partner Summit 2026" etkinliği düzenledi.

Tera Holding'den yapılan açıklamaya göre, "Birlikte Daha Güçlüyüz" mottosuyla düzenlenen etkinlikte, siber güvenlik sektörünün çözüm ortakları bir araya geldi.

Toplantıda, yetkin insan kaynağı, yerli ürün geliştirme, pazarın büyütülmesi, karlılık, sektörde sürdürülebilir değer yaratımı ve uluslararası açılım konuları ele alındı.

Siber güvenliğin yalnızca teknolojik bir uzmanlık alanı olmadığına işaret edilen etkinlikte, konunun ulusal güvenlik, ekonomik sürdürülebilirlik ve dijital egemenlik açısından taşıdığı stratejik önem vurgulandı.

Barikat Siber Güvenlik'in stratejik öncelikleri ve pazara bakışının paylaşıldığı buluşmada, pazarın nasıl büyütüleceğine ilişkin değerlendirmeler yapıldı. Tera Holding'in siber güvenliği stratejik bir yatırım alanı olarak konumlandırdığı, Barikat Siber Güvenlik'in ise holding bünyesinde inşa edilmesi planlanan siber güvenlik ekosisteminin merkezi olduğu kaydedildi.

Etkinliğe, PaloAltoNetworks, F5, Cloudflare, Tenable, Imperva, Vectra, Delinea, Splunk, IBM, CyberArk, Trend Micro ve Chainalysis gibi global firmaların yanı sıra Bilge SGT, Solus, Binalyze, Brandefense, Picus, Forestall, DECE ve FileOrbis gibi yerli teknoloji şirketleri katıldı.

Toplantıda, Barikat Siber Güvenlik'in Sakarya Üniversitesi işbirliğiyle hayata geçirdiği eğitim projesi ve DDoS test platformu LODDOS'un 2025 yılı performans sunumu da gerçekleştirildi.

- "Ulusal güvenlik meselesi olarak ele alıyoruz"

Açıklamada görüşlerine yer verilen Tera Holding Genel Müdürü Cebrail Taşkın, siber güvenliği yalnızca bir teknoloji alanı olarak değil, aynı zamanda bir ulusal güvenlik meselesi olarak ele aldıklarını belirtti.

Barikat Siber Güvenlik'i uzun vadeli, stratejik ve yüksek potansiyele sahip bir yatırım olarak gördüklerini aktaran Taşkın, "Barikat, Tera çatısı altında kurmayı hedeflediğimiz siber güvenlik ekosisteminin merkezinde konumlanıyor. Stratejik işbirlikleri ve şirket satın almalarıyla bu ekosistemi kararlılıkla büyüteceğiz." ifadelerini kullandı.

Barikat Siber Güvenlik Üst Yöneticisi (CEO) Ramazan Çelik de MSOC hizmetlerini siber güvenlik operasyonlarının merkezinde konumlandırdıklarını, yıllardır yatırım yaptıkları bu alanda Türkiye'nin önde gelen bir MSSP şirketi olduklarını aktardı.

Gelecek dönemde odaklanılacak yeni alanlara dikkati çeken Çelik, "2026 itibarıyla bulut güvenliği, kritik altyapıların korunması ve kripto varlık saklama kuruluşlarının güvenliği, en çok odaklanacağımız yeni dikeyler arasında yer alacak." değerlendirmesinde bulundu.



