Tescilli turpları hasat eden çiftçilerin Savrun Çayı'ndaki zorlu yıkama mesaisi başladı

OSMANİYE - Osmaniye'de coğrafi işaret tescilli Kadirli turpunda hasada başlayan çiftçiler, tüketicilere ulaştıracakları ürünleri çamurdan arındırmak için Savrun Çayı'nın soğuk suyunda el birliğiyle çalışıyor.

Türkiye'nin turp üretiminin büyük kısmının karşılandığı Kadirli ilçesinde ağustos sonunda ekilen ürünler olgunlaştı.

Yetiştirildiği ilçenin adıyla tescillenen kırmızı turplar, hasat edildikten sonra çamurdan arındırılması için Savrun Çayı'na taşınıyor.

Soğuk suya giren çiftçiler ve tarım işçilerince temizlenen ürünler, zahmetli işlemin ardından paketlenip araçlara yükleniyor.

Hava sıcaklığının 15 dereceye kadar düştüğü ilçede hem soğukla hem de suyla mücadele eden yöre halkı, el birliğiyle zorluğun üstesinden geliyor.

- Kurak geçen sezon rekolte beklentisini düşürdü

AA muhabirinin, İl Tarım ve Orman Müdürlüğünden derlediği bilgilere göre, 2020'de coğrafi işaret belgesi alan Kadirli turpunun geçen yıl ilçede ekildiği 26 bin dekar alandan yaklaşık 104 bin ton ürün elde edildi.

İlçede 27 bin dekara çıkan ekim alanında, azalan yağışların etkisiyle sezonun kurak geçmesi nedeniyle rekoltenin yüzde 22'lik düşüşle 81 bin ton olması bekleniyor.

Kent genelinde ise çiftçiler 2024'te 30 bin 960 dekardan 123 bin 180 ton turp topladı. Kentte bu yıl 32 bin 610 dekardan 102 bin 708 ton rekolte hedefleniyor.

- "Yağmur yağmadığı için çiftçi kendi sulamasını yapmak zorunda kaldı"

Kadirli Ziraat Odası Başkanı Hanifi İspir, turp üretiminde ilk akla gelen yerin Osmaniye olduğunu söyledi.

Sulama sistemleriyle kuraklığın önüne geçmeye çalıştıklarını dile getiren İspir, "Bu sene rekolte geçen seneye göre düşük. Bunun nedeni kuraklık. Yağmur yağmadığı için çiftçi kendi sulamasını yapmak zorunda kaldı. O da gerçek yağmurun yerini tutmuyor. Yağmur yağmaması maalesef rekolteye kötü yansıdı." dedi.

Turp üreticisi Mustafa İlker Öz de 1000 dekarda ürün yetiştirdiğini belirterek, şöyle konuştu:

"Hava şartlarından dolayı sıkıntılı süreç yaşıyoruz. Sıcak hava verimi etkiliyor çünkü turp kış sebzesi olduğu için havaların soğuk olması gerekiyor. İklimden dolayı turpta verim istediğimiz gibi olmadı. Buna paralel tüketim de az olunca ürün istediğimiz fiyatlara çıkmadı."



