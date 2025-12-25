İlginizi Çekebilir

TOKİ kampanyası adıyla dolandırıcılık yapan 18 şüpheli tutuklandı

Osmaniye polisi, ev sahibi olma hayali kuran vatandaşları hedef alan ve “TOKİ İlk Evim 500 Bin Konut Kampanyası” adını kullanarak dolandırıcılık yapan suç örgütüne yönelik düzenlediği operasyonda gözaltına alınan 22 şüpheliden 18’i tutuklandı, 4’ünü ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. 
Türkiye genelinde yüzlerce vatandaşı dolandırarak yaklaşık 23 milyon TL haksız kazanç elde ettikleri belirlenen şüphelilerin, Osmaniye merkezli 10 ilde düzenlenen eş zamanlı operasyonlarla yakalandıkları bildirildi.
Osmaniye İl Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, TOKİ kampanyasını fırsata çevirmeye çalışan dolandırıcılara yönelik çalışma başlattı. Yapılan teknik ve fiziki takipte, şüphelilerin TOKİ’nin resmî internet sitesini birebir kopyalayarak sahte web siteleri oluşturdukları ve bu siteler üzerinden reklam vererek vatandaşları yönlendirdikleri tespit edildi.
Dolandırıcıların, sahte siteler aracılığıyla konut başvurusu, ara kat, güney cephe, sigorta bedeli ve kurada öncelik gibi vaatlerle vatandaşlardan IBAN yoluyla para talep ettikleri belirlendi.
Osmaniye Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yürütülen soruşturmada, olayın organize şekilde gerçekleştirildiğinin belirlenmesi üzerine polis ekipleri harekete geçti. Bu kapsamda, Osmaniye merkezli Ankara, Şanlıurfa, Gümüşhane, Tokat, Malatya, Hatay, Aydın, Bursa, Adana ve Mamak’ta eş zamanlı düzenlenen “İLK EVİM” kod adlı operasyonda 22 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı.
Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden 18’i tutuklanarak cezaevine gönderilirken, 4’ü adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. 



