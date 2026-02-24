Toprakkale’de güvercin hırsızlığı kamerada

Osmaniye'de bir hobi bahçesine giren 3 şüpheli, 25 güvercini çalarak kayıplara karıştı; o anlar güvenlik kamerası tarafından saniye saniye kaydedildi. Olay, dün saat 18.30 sıralarında Toprakkale ilçesine bağlı Karataş Mahallesi Bademlik mevkisinde meydana geldi. Devlet Hastanesi çalışanı Mehmet Dalkılıç’a ait hobi bahçesine akşam saatlerinde giren 3 şüpheli, kafesin kilidini kırarak içeride bulunan güvercinler ile yavrularını alıp kaçtı. Şüphelilerin bahçeye giriş ve çıkış anları güvenlik kamerası tarafından saniye saniye kaydedildi. Toplam 25 güvercinin çalındığını belirten Dalkılıç, yaklaşık 40 bin TL zararının bulunduğunu söyledi. Bahçeyi çocukları için yaptığını ifade eden Dalkılıç, “Saat 19.30 sıralarında hobi bahçemi gezmek için geldiğimde kapının zorlandığını ve kümesinin kapı kilidinin kırıldığını gördüm. Hemen güvenlik kamerası kaydına baktım. Üç şahıs, yaklaşık 12-13 yaşlarında ikisi diğeri de 15-16 yaşlarındalar. Kapıdan atlayıp içeri giriyorlar, kümesin kilidini çekiçle kırıyorlar ve 25 tane güvercinimin hepsini götürüyorlar. Bunların yumurtası da var yavruları da var yaklaşık 40 bin lira zararım var. Götürdükleri de bir şey değil, bunların o kadar yavrusu var içeride. İsteseler verirdim sıkıntı değil. Yeter ki böyle bir yola başvurmasalardı, çalmasalardı. Gelip güzelce isteyip insanla söyleselerdi bir çiftini verirdim çocuklar sevinsin diye. Ama şuan kimlerse yakalansın ve cezasını alsınlar istiyorum” diye konuştu. İhbar üzerine güvenlik güçleri olayla ilgili inceleme başlatırken, şüphelilerin yakalanması için de çalışma başlatıldı.