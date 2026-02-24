İlginizi Çekebilir

Mersin'de kamyonla çarpışan motosikletin sürücüsü yaşamını yitirdi
Alanya'da Rusya-Ukrayna savaşının 4. yıl dönümü dolayısıyla etkinlik düzenlendi
WTA 125 Tenis Turnuvası
Toprakkale’de güvercin hırsızlığı kamerada
Antalya’da Rusya-Ukrayna Savaşı’nın 4. yılı dolayısıyla basın açıklaması yapıldı
Defne ilçesinde müstakil evde çıkan yangın söndürüldü
ATİB'ten Hatay'daki depremzede ve yetimlere ramazan yardımı
Hatay'da 5 gündür haber alınamayan kişiyi arama çalışmaları sürüyor
Antalya'da falezlerde mahsur kaldığı sanılan kedi itfaiyeyi harekete geçirdi
Antalya'da çeşitli suçlardan aranan 643 kişi yakalandı

Toprakkale’de güvercin hırsızlığı kamerada

Toprakkale’de güvercin hırsızlığı kamerada

Toprakkale’de güvercin hırsızlığı kamerada

Osmaniye'de bir hobi bahçesine giren 3 şüpheli, 25 güvercini çalarak kayıplara karıştı; o anlar güvenlik kamerası tarafından saniye saniye kaydedildi. Olay, dün saat 18.30 sıralarında Toprakkale ilçesine bağlı Karataş Mahallesi Bademlik mevkisinde meydana geldi. Devlet Hastanesi çalışanı Mehmet Dalkılıç’a ait hobi bahçesine akşam saatlerinde giren 3 şüpheli, kafesin kilidini kırarak içeride bulunan güvercinler ile yavrularını alıp kaçtı. Şüphelilerin bahçeye giriş ve çıkış anları güvenlik kamerası tarafından saniye saniye kaydedildi. Toplam 25 güvercinin çalındığını belirten Dalkılıç, yaklaşık 40 bin TL zararının bulunduğunu söyledi. Bahçeyi çocukları için yaptığını ifade eden Dalkılıç, “Saat 19.30 sıralarında hobi bahçemi gezmek için geldiğimde kapının zorlandığını ve kümesinin kapı kilidinin kırıldığını gördüm. Hemen güvenlik kamerası kaydına baktım. Üç şahıs, yaklaşık 12-13 yaşlarında ikisi diğeri de 15-16 yaşlarındalar. Kapıdan atlayıp içeri giriyorlar, kümesin kilidini çekiçle kırıyorlar ve 25 tane güvercinimin hepsini götürüyorlar. Bunların yumurtası da var yavruları da var yaklaşık 40 bin lira zararım var. Götürdükleri de bir şey değil, bunların o kadar yavrusu var içeride. İsteseler verirdim sıkıntı değil. Yeter ki böyle bir yola başvurmasalardı, çalmasalardı. Gelip güzelce isteyip insanla söyleselerdi bir çiftini verirdim çocuklar sevinsin diye. Ama şuan kimlerse yakalansın ve cezasını alsınlar istiyorum” diye konuştu. İhbar üzerine güvenlik güçleri olayla ilgili inceleme başlatırken, şüphelilerin yakalanması için de çalışma başlatıldı.



Osmaniye 24.02.2026 21:44:00 0
Anahtar Kelimeler: Toprakkale’ güvercin hırsızlığı kamerada

YAZARLAR

Av.Elif Bengü Çelik

Boşanma Sonrası Nafaka: Ekonomik Güvence ve Adalet
Bahri Çolpan

Sayın Bahçeli’ye Açık Çağrı
Doç. Dr. Ökkeş Hakan Miniksar

Çukurova'yı Neden Seviyorum?
Doç.Dr.Fazıl Nacar

Rezerv Alan İlanının Artıları Ve  Eksileri
Dr. Adem Kıdık

Temizlik malzemeleri ne kadar güvenli?
Dr. Fahrettin Şanal

İyilere Rahmet, Kötülere Zahmet!
Ecz. M.Akif Maskan

Uyku ve Hormonlar: Gece Dinlenirken Vücut Çalışır

Esef Gök

Osmaniye’nin Kalbinde Çatlayan Duvarlar: Aile Çökerse Vatan Çöker!
Prof. Dr. Mehmet Ali Kırpık

İklim Bozukluğu
Prof. Dr. Mustafa Fedai Çavuş

Diploma Enflasyonu ve Aşırı Nitelik Yanılsaması

İlginizi Çekebilir

1

Mersin'de kamyonla çarpışan motosikletin sürücüsü yaşamını yitirdi

2

Alanya'da Rusya-Ukrayna savaşının 4. yıl dönümü dolayısıyla etkinlik düzenlendi

3

WTA 125 Tenis Turnuvası

4

Toprakkale’de güvercin hırsızlığı kamerada

5

Antalya’da Rusya-Ukrayna Savaşı’nın 4. yılı dolayısıyla basın açıklaması yapıldı

6

Defne ilçesinde müstakil evde çıkan yangın söndürüldü

7

ATİB'ten Hatay'daki depremzede ve yetimlere ramazan yardımı

8

Hatay'da 5 gündür haber alınamayan kişiyi arama çalışmaları sürüyor

9

Antalya'da falezlerde mahsur kaldığı sanılan kedi itfaiyeyi harekete geçirdi

10

Antalya'da çeşitli suçlardan aranan 643 kişi yakalandı