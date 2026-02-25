Toprakkale’de kaldırımda yürüyen vatandaş, su birikintisinin altındaki çukura düştü

Osmaniye'nin Toprakkale ilçesinde kaldırımda yürüyen bir kişi, yağış sonrası oluşan su birikintisinin altında kalan çukuru fark etmeyerek içine düştü. O anlar ise güvenlik kamerasına yansıdı.

Olay, Atatürk Caddesi üzerinde meydana geldi. Geçtiğimiz günlerde etkili olan sağanak yağışın ardından kaldırımda oluşan su birikintisi, yolda bulunan çukuru görünmez hale getirdi. Kaldırımda yürüyen vatandaş, suyla kaplı çukuru fark edemeyince bir anda dengesini kaybederek içine düştü. Güvenlik kamerası görüntülerinde; yağmur altında yürüyen vatandaşın bel kısmına kadar suya girdiği görülürken, talihsiz kişinin kısa süre sonra kendi imkânlarıyla bulunduğu yerden çıktığı anlar yer aldı. Olayda vatandaşın sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. Toprakkale ilçesinde etkili olan sağanak, günlük yaşamı olumsuz etkilemiş, yollar göle dönerken, bazı ev ve iş yerlerini su basmıştı. Sürücüler, trafikte araçları ile ilerlemekte güçlük çekerken, belediye ekipleri tahliye çalışmalarına başlamıştı.