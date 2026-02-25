İlginizi Çekebilir

GÜNCELLEME - Burdur'da panelvanla çarpışan motosikletin sürücüsü öldü
Corendon Airlines, Alanya Ultra Trail'in sponsorluğunu üstlendi
Voleybol: SMS Grup Efeler Ligi
Burdur'da panelvanla çarpışan motosikletin sürücüsünün ağır yaralandığı kaza kamerada
Manavgat'ta denizden gelen mektup 11 ay sonra sahibine ulaştı
Adana'da göl kıyısındaki kaçak yapılar kaldırılıyor
Türkiye Hentbol Federasyonu Osmaniye'de altyapı sporcu taraması gerçekleştirdi
Kepez'e yeni Aile Sağlığı Merkezi yapılacak
Antalya'da nehirde ceset sanılan nesne ev kapısı çıktı
Osmaniye’de hentbol alt yapı tarama ve teknik uyum programı düzenlendi

Toprakkale’de kaldırımda yürüyen vatandaş, su birikintisinin altındaki çukura düştü

Toprakkale’de kaldırımda yürüyen vatandaş, su birikintisinin altındaki çukura düştü

Toprakkale’de kaldırımda yürüyen vatandaş, su birikintisinin altındaki çukura düştü

Osmaniye'nin Toprakkale ilçesinde kaldırımda yürüyen bir kişi, yağış sonrası oluşan su birikintisinin altında kalan çukuru fark etmeyerek içine düştü. O anlar ise güvenlik kamerasına yansıdı. 
Olay, Atatürk Caddesi üzerinde meydana geldi. Geçtiğimiz günlerde etkili olan sağanak yağışın ardından kaldırımda oluşan su birikintisi, yolda bulunan çukuru görünmez hale getirdi. Kaldırımda yürüyen vatandaş, suyla kaplı çukuru fark edemeyince bir anda dengesini kaybederek içine düştü. Güvenlik kamerası görüntülerinde; yağmur altında yürüyen vatandaşın bel kısmına kadar suya girdiği görülürken, talihsiz kişinin kısa süre sonra kendi imkânlarıyla bulunduğu yerden çıktığı anlar yer aldı. Olayda vatandaşın sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. Toprakkale ilçesinde etkili olan sağanak, günlük yaşamı olumsuz etkilemiş, yollar göle dönerken, bazı ev ve iş yerlerini su basmıştı. Sürücüler, trafikte araçları ile ilerlemekte güçlük çekerken, belediye ekipleri tahliye çalışmalarına başlamıştı.



Osmaniye 25.02.2026 15:32:00 0
Anahtar Kelimeler: Toprakkale’ kaldırımda yürüyen vatandaş birikintisinin altındaki çukura düştü

YAZARLAR

Av.Elif Bengü Çelik

Boşanma Sonrası Nafaka: Ekonomik Güvence ve Adalet
Bahri Çolpan

Sen Okullarda Neyin Eğitimini Aldın?
Doç. Dr. Ökkeş Hakan Miniksar

Çukurova'yı Neden Seviyorum?
Doç.Dr.Fazıl Nacar

Rezerv Alan İlanının Artıları Ve  Eksileri
Dr. Adem Kıdık

Temizlik malzemeleri ne kadar güvenli?
Dr. Fahrettin Şanal

İyilere Rahmet, Kötülere Zahmet!
Ecz. M.Akif Maskan

Uyku ve Hormonlar: Gece Dinlenirken Vücut Çalışır

Prof. Dr. Mehmet Ali Kırpık

İklim Bozukluğu
Prof. Dr. Mustafa Fedai Çavuş

Diploma Enflasyonu ve Aşırı Nitelik Yanılsaması

İlginizi Çekebilir

1

GÜNCELLEME - Burdur'da panelvanla çarpışan motosikletin sürücüsü öldü

2

Corendon Airlines, Alanya Ultra Trail'in sponsorluğunu üstlendi

3

Voleybol: SMS Grup Efeler Ligi

4

Burdur'da panelvanla çarpışan motosikletin sürücüsünün ağır yaralandığı kaza kamerada

5

Manavgat'ta denizden gelen mektup 11 ay sonra sahibine ulaştı

6

Adana'da göl kıyısındaki kaçak yapılar kaldırılıyor

7

Türkiye Hentbol Federasyonu Osmaniye'de altyapı sporcu taraması gerçekleştirdi

8

Kepez'e yeni Aile Sağlığı Merkezi yapılacak

9

Antalya'da nehirde ceset sanılan nesne ev kapısı çıktı

10

Osmaniye’de hentbol alt yapı tarama ve teknik uyum programı düzenlendi